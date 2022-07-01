В Коми дан старт двум масштабным проектам по оказанию помощи и сопровождению семей, в которых есть дети с инвалидностью, и малообеспеченных семей

О начале реализации Комплексов мер Республики Коми «Вместе к успеху» и «Под крылом», разработанных Региональным центром развития социальных технологий, объявили сегодня в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Оба проекта получили финансовое содействие Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на общую сумму 29,8 млн рублей.

«Это действительно крупные проекты. И самое важное, что они нужны семьям, которые находятся в непростой ситуации и нуждаются в комплексной помощи. Чтобы такая поддержка была по-настоящему всесторонней и системной, реализация мероприятий Комплексов мер «Вместе к успеху» и «Под крылом» предусматривает межведомственное взаимодействии пяти органов исполнительной власти Республики Коми, пятидесяти шести подведомственных им учреждений, а также двух общественных организаций и волонтеров», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Разработчики проектов отметили, что Комплекс мер Республики Коми «Вместе к успеху» направлен на развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода.

«Вместе к успеху» предусматривает создание в городах и районах республики выездной службы «Социальный экспресс». С ее помощью малообеспеченные семьи в отдаленных районах смогут получить психологическую, юридическую и иную помощь специалистов соцзащиты. Инструментами в этой работе станут информационно-демонстрационные системы и оргтехника. Такое оборудование закупят на грантовые средства.

«Помимо этого, будет открыто восемь клубов финансовой грамотности, мастерская профориентации, будут работать программы повышения финансовой грамотности и социальной адаптации детей из семей, находящихся в социально опасном положении. Также продолжится работа групп кратковременного пребывания, программы «Юный стажер» и других мероприятий, которые были начаты в 2020 и 2021 годах в предыдущем проекте», — рассказали в Региональном центре развития соцтехнологий.

Министр Е. Грибкова уточнила: общим итогом реализации проекта «Вместе к успеху» станет открытие 53 служб, благодаря которым 1200 семей получат специализированную социальную помощь.

Говоря о Комплексе мер «Под крылом», в Минтрудсоц РК напомнили, что этот проект на конкурсном отборе на получение гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, заслужил беспрецедентно высокую оценку специалистов, набрав 99,5 баллов из 100 возможных.

Мероприятия инициативы помогут в решении вопросов повышения компетенций родителей и приобретения ими новых навыков в подготовке детей с инвалидностью к самостоятельной жизни, улучшения качества и доступности для родителей «особенных» детей оперативной консультативной помощи.

«Комплекс мер «Под крылом» также предусматривает содействие родителям в организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития. Кроме того, он предполагает создание условий для устойчивого взаимодействия и координации работы ведомств, учреждений и организаций в части помощи семьям, которые воспитывают детей с инвалидностью, по поддержке их жизненного потенциала, — сообщили в Региональном центре развития социальных технологий.

С учетом задач, которые призван решать проект, в числе его мероприятий, например, — создание школы для родителей, группы учебного сопровождаемого проживания и группы трудовой занятости, внедрение программ дистанционного консультирования родителей с использованием современных технологий, обучение родителей навыкам реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, навыкам развивающего ухода, создание групп кратковременного ухода и присмотра за детьми с инвалидностью на период занятости их родителей, а также поддержка добровольческих инициатив, направленных на повышение качества жизни детей с инвалидностью.

Различными мероприятиями Комплекса мер «Под крылом» планируется охватить 2 тысячи семей, в которых воспитываются дети с инвалидностью.

«Вместе к успеху» и «Под крылом» — это самостоятельные проекты. Однако по своей сути, по тому потенциалу и целям, которые в них заложены, они полностью соответствуют направлениям развития социальной помощи, которые заданы национальным проектом «Демография». И в этом — дополнительное значение этих инициатив», — отметила Екатерина Грибкова.