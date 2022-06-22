Лучшие видеоролики и плакаты участников Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе мы против коррупции!»

В прошлом году Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с компетентными органами республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и. Таджикистан в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции проведен Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»,
Всего на официальный сайт международного конкурса ww.anticorruption.life поступило более 9 тысяч плакатов и видеороликов, посвящённых борьбе с коррупцией, из них 7,5 тыс. — от участников из Российской Федерации.
В рамках межведомственного взаимодействия демонстрируем лучшие работы российских участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации.