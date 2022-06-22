Лучшие видеоролики и плакаты участников Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе мы против коррупции!»

В прошлом году Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с компетентными органами республик Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и. Таджикистан в рамках деятельности Межгосударственного совета по противодействию коррупции проведен Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»,

Всего на официальный сайт международного конкурса ww.anticorruption.life поступило более 9 тысяч плакатов и видеороликов, посвящённых борьбе с коррупцией, из них 7,5 тыс. — от участников из Российской Федерации.

В рамках межведомственного взаимодействия демонстрируем лучшие работы российских участников, набравшие наибольшее количество баллов по итогам голосования национальной конкурсной комиссии Российской Федерации.

5.Муллина Лиана 18 лет г.Лениногорск Татарстан.mp4

4.Товстий Влада 18 лет г. Белгород.mp4

3.Широкова Татьяна 16 лет г.Уфа Башкортостан.mp4

2.Геворкян Артур 17 лет г.Ейск Краснодарский край.mp4

1.Исаков Алексей 19 лет Москва.mp4