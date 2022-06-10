Мый сэтшӧмыс пиньдышыс?

Тайӧ юалӧм вылӧ вочакывсӧ тӧдӧны найӧ, кодъяс волісны неважӧн Эжва районса «Светоч» библиотекаын котыртлӧм «Библиовой-2022» гаж вылӧ. Йӧзыс вӧлі збыльысь уна: и ичӧтджык арлыда томулов, и верстьӧ. И ставлы вӧлі зэв гажа.

Аддзысьлӧмсӧ шуисны нуӧдны буретш библиотекаяслӧн ставроссияса лунӧ. Та понда торйӧн нин кывкутӧмӧн дасьтысисны гажсӧ нуӧдӧм кежлӧ, а гӧсьтъяслы коли ас сертиыс бӧрйыны, мый налы кажитчӧджык: ворсӧм, серпасасьӧм, тӧдӧмлун озырмӧдӧм.

И сідз, библиотекаыслӧн краеведение юкӧнын вӧлі куим сідз шусяна станция. Медводдзаас нуӧдісны «Вӧчам чибльӧг» мастер-класс, висьталісны, кор да кыдзи водзті, да и ӧні тшӧтш, кулисны-перйисны сюмӧд. Но та дырйи мед вӧр-ваыслы некутшӧм лёк эз ло вӧчӧма.

Чибльӧг – тайӧ сюмӧдысь кӧш, мыйӧн вӧрса ёль-шорысь юӧны кӧдзыд ва. Тшӧкыда татшӧм дозмуксӧ вӧчӧны вотчысьяс, вӧралысьяс, кодъяс сувтлӧны шойччыны шор дорӧ. Сійӧн позьӧ вӧдитчыны и пань, и чашка пыдди, юны бипур дорын тшай.

Вӧчны-дасьтыны сійӧс абу сьӧкыд. Колӧ кыдз пуысь босьтны неыджыд сюмӧдтор, пуртӧн вундыны сыысь кытш либӧ квадрат, весавны няйтысь да нитшкысь, сэсся нюкыльтны воронка моз. Льӧм пуысь либӧ баддьысь чегны вожтор, кӧні ӧтар помас эм увтор. Помсӧ вожӧдны да сюмӧдысь воронкасӧ сюйны вожӧдӧм йыв костас.

Татшӧм чибльӧгсӧ ӧшӧдлӧны ув вылӧ, медым сыӧн вермисны вӧдитчыны вотчысь-вӧралысьяс. Водзын пӧ вӧрса быд шор дорын вӧлӧма сюмӧдысь татшӧм вӧчӧмторйыс.

Аслыспӧлӧс кӧш вӧчисны и «Библиовой-2022» гаж вылӧ воысьяс да, дерт жӧ, босьтісны сьӧрсьыс. Майбыр, жар гожӧмнад ягад лоӧ нин мыйысь юыштны ва.

«Чӧсмасям-нуръясям» мӧд станцияын сёрнитісны важся коми войтырлӧн сёян-юан йылысь да весиг «пуисны» коми борщ да азя шыд. Быдӧн висьталіс, мыйысь найӧс пуӧны. Сідз шусяна ингредиентъяссӧ вӧлі пасъялӧма кабалатор вылӧ.

Тані жӧ велӧдчисны пачӧ сюявны пес, но тэчисны эз сідз-тадз, а «юкмӧс» моз. Эз тай ставныслӧн на и артмы. Абу вӧлӧм кокни велавтӧгыд. Коді окотитіс, босьтліс киас укват. Кодсюрӧ весиг полыштіскодь, медым коми борщ чугуныс эз пӧр-усь.

Чӧскыд шыд пуӧм бӧрын тӧдмӧдісны, кыдзи колӧ кутны асьтӧ комияс ордын пызан сайын пукалігӧн.

Зэв унаӧн чукӧртчылісны «Коми нога классикъяс» коймӧд станцияын. Мый коліс вӧчны ворсӧм-викторина дырйиыс? Дӧра вылӧ вӧлі вурӧма 10 зеп, сэтчӧ пуктӧма юалӧмъяс. Ворсысьяс юксисны командаяс вылӧ да вочавидзисны юалӧмъяс вылас, сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн воӧдчисны дасӧд зептӧдзыс. Вермис сійӧ командаыс, коді аддзис став вылас вочакыв. Нимкодь, мый ставныслы тайӧс мойвиис вӧчны.

Вӧлі и прӧстӧ коми «классикаӧн» ворсӧм. Быдӧн тайӧ ворсӧмсӧ тӧдӧ ичӧтдырсяньыс: му либӧ асфальт вылын серпасалӧм квадратъясӧд колӧ кужӧмӧн чеччавны ӧти кок вылын. Библиотекаын котыртлӧм татшӧм ворсӧмыс аслыспӧлӧс вӧлі сійӧн, мый ӧти кок вылын чеччалігӧн коліс нӧшта неыджыд путор йӧткавны. Удораса Путшкымдін сиктын сійӧс шуӧны пиньдыш. Гашкӧ, татшӧм нимыс лоӧма «пинать» (чужъявны) кывйысь да? Сы понда, мый чужъявнысӧ коліс видзчысьӧмӧн да ньӧжйӧ ӧти квадратсянь мӧдӧ, содтісны «дыш» кыв. Артмӧ – дышпырысь чужъявны. Ме тай чайта, мый буретш тадзи артмис тайӧ кывйыс.

Ворсанног сертиыс эз позь сувтны квадрат визь вылӧ, да и путорйыс мед сэтчӧ эз жӧ инмы. Став дас квадратас чеччыштлӧм бӧрын позис шойччыштны да выльысь бергӧдчыны ворсӧмыслӧн панасас.

Аттьӧ ставлы, коді воліс «Светоч» библиотекаӧ. Рытыс коли зэв гажаа, унаӧн тшӧтш и выль тӧдӧмлун сьӧрсьыс нуисны. <>

Лидия ХРАМОВИЧ,

Эжваса «Светоч» библиотекаын уджалысь.

Чӧскыд тшай юим

Зэв нимкодь, мый и меным чойкӧд мойвиис пыравны Эжваса «Светоч» библиотекаӧ «Библиовой» вылӧ. Пырӧмсянь нин шензьӧдіс, сы мында йӧз локтӧмаӧсь.

Мыйлакӧ миянӧс медводз кыскис «Чӧсмасям-нуръясям» станцияӧ. Тані «номсасим» азя шыдӧн, коми борщӧн. Аттьӧ Лидия Храмовичлы миянӧс, гӧсьтъясӧс, бура вочаалӧмысь.

Мойвиис матыстчывны и «Ягода Малинка – оп-оп-оп» экошоп инӧ, а стӧчджыка кӧ, тшай юанінӧ. Кутшӧм сӧмын тшайӧн, варенньӧӧн, джемӧн, маӧн тані эз гӧститӧдны. Ставсӧ ас киӧн дасьтӧмаӧсь «Алый парус» библиотекаын зільысьяс. Тані жӧ коліс тӧдмавны, кыдзи тайӧ либӧ мӧд вотӧс юргӧ комиӧн да кутшӧм висьӧмысь отсалӧ бурдӧдчыны.

Викторина, пызанвывса ворсӧм, аквагрим, фотозона, 3D ручкаӧн серпасасьӧм – ставыс тайӧ вӧлі «Библиовой-2022» гаж дырйи. Ме сьӧлӧмсянь шойччи. Аттьӧ тайӧ аддзысьлӧм-чукӧртчылӧмсӧ котыртысьяслы. <>

Екатерина МИКУШЕВА. Снимокъясыс авторлӧн.