Материнский капитал и не только: в День защиты детей отделение ПФР информирует о мерах соцподдержки семей

На сегодняшний день Отделение ПФР по Республике Коми предоставляет целый спектр мер социальной поддержки семьям, имеющим детей.

Программа материнского (семейного) капитала. С начала ее действия в 2007 году сертификат получили почти 78 тысяч семей. Часть из них уже распорядилась средствами материнского капитала. Самыми популярными направлениями остаются улучшение жилищных условий и образование детей, в том числе оплата услуг детского сада. С апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется проактивно и направляется в личный кабинет мамы на портале госуслуг.

Единовременное пособие при рождении ребенка и пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Пособия, ранее назначаемые органами соцзащиты, с 1 января 2022 года перешли в компетенцию ПФР. Право на пособия имеют неработающие родители. С 1 января за этими выплаты обратились свыше 3000 жителей Коми.

Пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Данная мера соцподдержки действует с июля 2021 года. На нее могут рассчитывать беременные женщины с невысокими доходами. Выплата назначается в размере 50% от прожиточного минимума в регионе. С июля 2021 года выплата назначена 2115 беременным женщинам.

Выплаты семьям на детей в возрасте от 8 до 17 лет. С 1 мая 2022 года по поручению Президента Российской Федерации ПФР осуществляет установленные меры государственной поддержки семьям, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет. На сегодня соответствующая выплата произведена более чем на 14 тыс. детей на сумму порядка 300 млн руб.

Подробную информацию о мерах поддержки семей с детьми можно найти на сайте ПФР www.pfr.gov.ru и в официальном сообществе ОПФР по Республике Коми в ВКонтакте https://vk.com/pfr_komi.