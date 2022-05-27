Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Комиысь медбур

йöзöдöма

Май 17-20 лунъясӧ Москваын чукӧртчылісны Россияса регионъясысь МЧС-лӧн юӧр сетан юкӧнъясӧн веськӧдлысьяс. Сэки жӧ висьталісны, коді вермис тайӧ буретш налы йӧзӧдӧм-шуӧм конкурслӧн мӧд тшупӧдын. Вермысьясӧс чолӧмаліс Россияын МЧС-са министрӧс вежысь Андрей Гурович.

Странаса регионъясын зільысь уджъёртъяскӧд татшӧм аддзысьлӧмыс ышӧдӧ пресс-службаӧн веськӧдлысьясӧс нӧшта на ёнджыка зільны, а тайӧ нин бур боксянь петкӧдчӧ став министерстволӧн уджын, висьталіс Андрей Гурович.

Россияса МЧС-ын юӧр сетан юкӧнӧн медбур веськӧдлысьӧн лои Коми Республикаын тайӧ ведомствоын пресс-службаӧн веськӧдлысь Александра Пувкоева. Мӧд местасӧ босьтіс Башкортостанысь Алик Шарафутдинов. Коймӧдӧн лои Краснодар крайын Россияса МЧС-лӧн медшӧр управлениеын пресс-службаӧн юрнуӧдысь Никита Гавриляк.

Комиысь медбур

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