Дачный сезон — на старт! Апрель месяц наступает

«Апрель, апрель!» – звенят капели.

Все ярче солнце над землей.

Хотя дыхание метели

Еще и слышно за спиной.

Пускай еще морозны ночи,

Но днем вовсю уже рокочет,

Бурлит веселая вода.

Альберт Ванеев.

Мартовские дни одарили нас светлыми солнечными днями, хотя и морозами по ночам. С 8 на 9 марта ночью было –35oС, детей даже не учили. Днем температура от 0 до –10oС. Погода комфортная для лыжных и пеших прогулок. И растениям на подоконнике хватает света.

Каков будет апрель, узнаем со временем. Хорошо, если спокойно снег растает. Если ночи прохладные, даже с морозцем, но дни – солнечные. Тогда снеговой водой ничего не затопит, не зальет. Снег каждый огородник всегда запасает во все свободные удобные емкости. Талая вода – чисто лекарство для рассадных культур и в теплицах, и в открытом грунте.

Коми Республика растянута с севера на юг. «Своя пора на каждой широте. И тот, кто в Коми жил, тоже знает это: когда метель буянит в Воркуте, в Ухте – весна, а в Летке – лето». Это мне продекламировал мой правнук-третьеклассник. Оказывается, они учили наизусть это стихотворение А.Ванеева. Мне было приятно это слышать. Сказала ему, что я лично была знакома с этим поэтом, много с ним общалась, когда готовили книгу о Республике Коми (у меня там статьи по зерновым культурам и корнеплодам, выращиваемым в республике). Внучок был удивлен.

Все дачные и полевые работы в первую очередь начинаются на юге республики, потихоньку продвигаясь до Печорского района. Далее – уже зона, где земледелия в открытом грунте нет.

Первоначально стоит продумать заново планирование участка с размещением культур с учетом севооборота. Как уже отмечалось в предыдущих статьях, под каждый овощ отводить такую площадь, чтобы урожая хватило на семью (или даже сколько-то на продажу). Свободную площадь засеять или сидератами, либо цветами фитонцидными: ноготками, бархатцами, статицей.

Продумать и удобное расположение грядок, ширину дорожек, чтобы было легко проезжать садовой тележкой. Пусть труд на огороде будет не в тягость, а в радость. Любовь к земле – это настоящее счастье, а тем, кому оно дано – любые трудности нипочем.

Как всегда, оглядываемся на Луну и на знаки зодиака. В апреле новолуние 1-го и 30-го, полнолуние – 16-го числа. В эти дни не советуют работать с семенами, растениями и землей.

2 апреля (если температура не ниже +10oС) – благоприятный день для ранневесенней прививки плодовых и ягодных культур.

12, 14, 15 числа – удачные дни для посева на рассаду любых холодостойких овощных культур, многолетних цветов.

Как сойдет снег, следует внести азотные или даже комплексные удобрения под все плодовые и ягодные деревья и кустарники, садовую землянику, многолетние зеленные культуры, под озимые луковые (чеснок, лук) и все перезимовавшие цветы и декоративные кустарники.

17 числа посев редиса, зеленных культур, луковых на зелень уже в подготовленных теплицах.

20-21, 25 апреля посев на рассаду семян капустных растений: капусты белокочанной (Слава грибовская 231, СБ-3 и другие для заквашивания и использования в свежем виде); капусты декоративной, краснокочанной и кудрявой (Кале). В последние годы на рассаду капусту стали сеять в теплицах, до появления всходов, закрывая укрывным материалом, либо обрезанными 5-литровыми бутылями.

Бывает, случается поражение черной ножкой. Огородник С.В.Застольский из г. Черновцы дает совет, чтобы избежать эту напасть: «Мой метод заключается в том, что поверхность земли должна быть постоянно сухой.

После обильного полива отстоянной водой комнатной температуры я посыпаю поверхность земли небольшим слоем (примерно 3–4 мм) сухой просеянной через сито землей, смешанной с песком (1:1). Поливаю по мере необходимости, но не более двух раз в неделю». Это он применяет на томатах и капусте в комнатных условиях. Но опыт приемлем и в теплицах.

25 апреля можно еще высеять на рассаду раннеспелую капусту (вроде сорта Июньская), скороспелые томаты, несколько штук огурцов для раннего получения свеженьких зеленцов (сразу сеять в отдельные емкости).

Как будут идти весенние процессы – по дням не угадать.

Поэтому в последние дни месяца (кроме 30 числа) можно уже готовить семена моркови для раннего посева, как считают некоторые огородники, «уйти» от морковной мухи. В этих целях есть смысл заранее подготовить семена, зная, что в них много эфирных масел и они туговсхожие. И.А.Нагорная (г. Ангарск, Иркутская область) на узкой грядке (70 см) высевает морковь, используя маркер шириной 60 см, на котором прикручены через 5 см пробки от винных бутылок, с ручкой длиной 70 см.

Поперек грядки через 20 см вдавливается маркер. В полученные ямочки раскладываются подготовленные заранее семена. Засыпается сухой землей, прихлопывается. По концам ставятся «маячки» (одноразовые вилки). Всходы – через неделю.

Посев 15–20 мая. Семена готовить начинают за неделю до посадки: ссыпают в х/б тряпочку, завязывают веревкой или закрепляют резинкой. Надо закопать мешочек в сырую землю на штык лопаты. Сделать метку, чтобы не потерять мешочек. Перед посадкой до-стать семена – они уже набухли. Слегка подсушить. Грядку перед посадкой обильно полить. Она, кстати, такой маркер использует для посадки чеснока, лука, гороха, свеклы.

Многие морковь сеют сухими семенами. В этом случае всходы появляются всегда поздно. Лучше, конечно, замачивать, например, так, как делает В.А.Гостюхина из с. Затеченское Курганской области. Семена обязательно замачивает в растворе марганца 30 минут и на 3 часа в зольном растворе. Сутки настаивает, помешивая, прополаскивает, отжимает в марлечке и помещает во влажные опилки (не свежие). Опилки берет в соотношении 1:10 (одна чайная ложка семян, опилок – 10 ложечек). Половину опилок выкладывает в майонезную банку, сверху – намоченные семена, засыпает другой половиной опилок, закрывает банку и ставит в теплое место до появления всходов («клювиков», как она пишет). Именно в это время высыпает на газету, подсушивает до сыпучести и сеет в подготовленную грядку. Грядку перед посевом хорошо полить. Перемешанные с опилками семена посеять в рядки, присыпать той же почвой, уплотнить. Появление скорых дружных всходов обеспечено.

Хочу напомнить о разных природных стимуляторах роста, которые используются огородниками. Каждый из них используется отдельно, применять одновременно несколько разных стимуляторов вместе нельзя. Перечисляю, к ним относятся: алоэ, марганцовка, чеснок, древесная зола, дрожжи, луковая шелуха, янтарная кислота, мочевина, сухие грибы, хвойные иголки, борная кислота, ива, яйцо, мед.

Благодаря обработке янтарной кислотой (1 таблетка на 100 мл воды) повышается устойчивость растений к холоду, засухе и болезням. Она ускоряет созревание, увеличивает содержание витаминов и сахара. Янтарная кислота бывает в продаже в аптеках.

Каждый стимулятор готовится особым способом. Действие их на растения тоже разное. Советую загодя купить березовый деготь. Его запах отпугнет вредных насекомых.

Советуют на кусочек тряпочки его наносить и укладывать в лунку с корнями капусты при посадке. Намазывать донце луковиц (лука, чеснока) перед посадкой. После появления всходов моркови вдоль рядков разложить опилки, пропитанные дегтем. Попробовать можно, помните только про «особый» запах дегтя.

В конце месяца (за 3-4 недели до высадки в грунт) выносят на яровизацию картофель в теплое светлое помещение. Раскладывают по сортам в отдельные емкости слоем в два-три клубня. В этом случае росточки будут зеленые и крепенькие. В темноте ростки получаются белыми, хрупкими. На посадку годны те и другие.

В апреле снег начинает оттаивать, и в первую очередь черная земля появляется под кустами ягодных кустарников. Распускает сережки ольха. Это время считается самым подходящим моментом для опрыскивания бордосской смесью: черную смородину в первую очередь, потом – красную, и через неделю крыжовник, малину, калину, землянику.

В период бутонизации, но до распускания цветков, все ягодные кустарники, кроме малины и земляники, обработать инсектицидом, имеющимся у вас, от начавших мигрировать вредных насекомых.

Осмотреть кусты черной смородины, все почки сильно большие, светлые собрать и сжечь. В таких вздувшихся почках «сидят» и ждут тепла, чтобы расползтись на другое место, почковые клещи. Если ветка больше чем наполовину занята такими почками – всю ветку не жалея срезать и сжечь, собранные почки тоже.

Кусты малины опрыскать, когда почки отойдут от стебля. После чего отвязать стебли, если были на зиму связаны, обрезать верхушки стеблей.

Дома на подоконниках растут томаты, перцы, сельдерей, лук-порей, лук двулетний из «чернушек», астры, петунии и другие растения. Все они в ожидании, когда их перенесут в теплицы.

Томаты, особенно февральского посева, уже вымахали длиннющие. У таких растений можно верхнюю половину срезать, продержать в воде до укоренения и высадить в отдельную емкость.

Страсти луковые бывают. Вдруг рассада луков начинает ложиться. В чем дело? Луководы заметили, что таким образом растение дает знать, что пора сделать «стрижку». В этот момент надо взять в руки ножницы и состричь до 40% зеленной массы, укоротить таким образом стебелек. Поливать по-прежнему бережно, из лейки через ситечко.

Астры поливать тоже аккуратно, сразу ссыпая под растеньица сухую землю.

Еще немного о стимуляторах роста. Действительно, природных стимуляторов много, но надо уметь их и готовить, и применять. Поэтому стимуляторы можно купить в магазине. Опытные уже огородники напоминают, что рассаду надо регулярно поливать марганцовкой,

опрыскивать биопрепаратами, подкармливать. Когда будет готова теплица и будет достаточно тепло, рассада переедет туда. В первое время возможно под укрывной материал.

Еще есть время докупить семена овощных и других культур. Например, необходимо иметь свои семена для сидератов. Самые подходящие культуры – горох, овес, ячмень, пшеница, пелюшка (кормовой горох), горчица. Купленные могут быть плохо очищенными от семян сорных растений. Я бы советовала огородникам самим их размножать. Конечно, когда созреют, обмолачивать придется вручную. Зато в посевах вы уберете всходы сорных растений. Полученный урожай используете для посева на сидераты, заодно и для улучшения почвы.

Ряд семян, покупаемых нами в пакетах, бывают разные по весу, а значит, и по всхожести. Поэтому для определения всхожести посадочного материала в стакан с водой комнатной температуры высыпают семена и оставляют на 10 минут, затем перемешивают. Пустышки остаются плавать на поверхности, остальные опустятся на дно. Те, что не утонули, выбрасывают, оставшиеся вылавливают и проводят дальнейшую обработку в стимуляторе роста.

Из овощных, хоть по несколько кустов, высадите тыкву, патиссоны, кабачки, а в теплице – дыню, арбуз. Везде, где нет полезных посадок, засаживайте цветами, засевайте газонной травой. Продумав, где на будущий год будут такие овощи, как капуста, кабачки, тыква, сделайте канавки-борозды, куда будете для перегнивания складывать все органические отходы, здоровые, конечно, древесные измельченные отходы, изредка подсыпая древесную золу, суперфосфат, мочевину, может какой-либо навоз.

* * *

Вот и все пока. Всех благ на садах-огородах. Творите, дерзайте, отдыхать не забывайте.

«Желаю всем коллегам-дачникам хороших урожаев при наименьшей затрате сил! Помните: все в ваших руках. И в головах тоже», – пишет Ирина Алексеевна Нагорная из г. Ангарска Иркутской области.

В конце апреля обычно выезд на дачно-огородный участок. 30 апреля и 1 мая – отдыхайте, встречайтесь с друзьями, а потом уже и за работу можно браться. Всего доброго и здоровья!

Ваш агроном,

Ия СЮРВАСЕВА.