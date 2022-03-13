Не поддерживать действия президента и российской армии сейчас — это поддерживать фашизм – депутат совета Сыктывдинского района

Депутат Совета Сыктывдинского района, победитель конкурса «Лучший директор школы-2021» Маргарита Дубняк считает, что события, происходящие на Донбассе последние 8 лет, это фашизм.

«Сейчас любой разговор с друзьями заканчивается вопросом: ты за или против войны? Я против войны. Против той войны, что развязана против русских сейчас. Это настоящая русофобия. Начиная от санкций, заканчивая ограничениями для русских в европейских ресторанах. В тех самых странах, что наша страна уже освободила от фашизма однажды, — пишет Маргарита Дубняк. — Пока США с помощью Украины воюют за наши ресурсы и территории, Россия воюет за мир, правду и честь, как и 80 лет назад. Не поддерживать действия президента и российской армии сейчас — это поддерживать фашизм, потому что то, что происходило последние 8 лет на Донбассе, иначе не назвать».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.