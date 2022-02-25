Лаборатории Коми продолжат БЕСПЛАТНО для населения проводить все необходимые исследования, но уже на новом оборудовании, в отремонтированных лабораториях и с более высокой зарплатой.

Все это станет возможным при условии привлечения в Коми инвестиций более чем на 500 млн рублей

В министерстве здравоохранения республики прошел круглый стол на тему «Развитие лабораторной службы Республики Коми». Среди участников: руководство Минздрава Коми и Министерства экономики республики, главные врачи медицинских учреждений, заведующие лабораторий, руководство Федерации лабораторной диагностики России и представителями потенциального инвестора.

Обсуждали будущую модель лабораторной службы, так как положение вещей сегодня, говорит о необходимости срочных преобразований в этой отрасли.

Как заметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев, главная задача преобразований не только повышение доступности качественной диагностики для жителей республики, но важно, чтобы эта качественная бесплатная помощь была доступна везде – и городе и на селе. По его словам, сегодня это серьезная проблема для всей системы здравоохранения, так как эффективное лечение пациента начинается с точного диагноза.

Представители медицинского сообщества понимают, что такая мощная модернизация возможна только при условии привлечения колоссальных средств и тут наличие сильного инвестора республике просто необходимо.

Разговоры о будущем лабораторий Коми ведутся уже больше года, основные параметры преобразований исходят только со стороны республики. Замечания и предложения готовят министерство здравоохранения, министерство экономического развития и промышленности, министерство финансов. Требования к инвестору выдвигаются жесткие.

Инвестора обяжут преследовать следующие цели: модернизация и ремонт объектов участников проекта, новое оборудование круглосуточных лаборатории при стационарах, уровень зарплаты работников увеличивается на 10-15%, все рабочие места будут сохранены. И главное, проект должен позволить региону стать современным, мощным медцентром по лабораторным исследованиям на долгие годы.

Создание крупной лаборатории-завода, как центра всего процесса, будет вестись по нескольким направлениям. Помимо фазы строительства, наполнения ее самым современным оборудованием, планируется поэтапное подключение медицинских учреждений, что позволит отработать особенности логистического сопровождения в разные времена года, наладить эффективное информационное сопровождение, выстроить отношения между лабораториями и врачами-клиницистами.

Благодаря совместной работе проект уже претерпел изменения по требованию медицинского сообщества республики. Первоначально планировалось, что в проекте будет задействованы лечебные учреждения в южной и центральной части республики — в северных муниципалитетах из-за отсутствия транспортного сообщения внедрить систему пока невозможно. По этой же причине, после изучения доступности из проекта решено было исключить Усть-Куломский и Прилузский и Ухтинскую больницу (там модернизация была проведена совсем недавно). Пока в этих районах сохранится система лабораторной службы, которая работает сегодня. По условиям самого проекта в него не вошли санатории, станции переливания крови и тубдиспансеры.

Представитель инвестора Ольга Кривова рассказала, что по оценкам компании, сегодня в проект необходимо включить создание крупного лабораторного центра в Сыктывкаре и 18 экспресс-лабораторий в больницах со стационарами.

В зону обслуживания крупной лаборатории попадает 620 тыс. жителей региона. Ежегодно лабораторная служба будет делать 7,2 млн исследований по 378 наименованиям (сейчас служба республики делает 112 видов анализов). Исследования для населения останутся бесплатными, а скорость получения результатов и качество исследований серьезно увеличится за счет информатизации и автоматизации.

В ходе круглого стола возможность высказаться была у всех.

Главврач Коми республиканской клинической больницы Рамазан Абакаров отметил, что медицина сегодня очень консервативна, но нужно двигаться вперед. Свидетельство тому — вакханалия, с которой столкнулись медики в начале пандемии, когда возникла потребность делать ПЦР-тесты.

Участники встречи обсудили, каковы социальные гарантии перед сотрудниками, которые уйдут работать в новую службу, какова судьба специалистов.

По словам Ольги Кривовой, стоит задача сохранить всех. У сотрудников при переходе в централизованную лабораторию сохранятся северные надбавки, люди не потеряют ни в финансовых, ни в социальных вопросах.

«Высказываются опасения по поводу сокращений, но глядя в глаза реалиям, вопрос на самом деле в другом — где взять недостающие кадры?» — заметила эксперт.

«Наша задача не обидеть и не потерять людей, — подчеркнула эксперт. — Для чего все это нужно? Чтобы повысить качество услуг и обеспечить доступность полного спектра анализов. Это просьба самой республики и самих учреждений здравоохранения. И мы готовы вложить в решение этой задачи 500 млн руб».

Одной из причин необходимости преобразований важно отметить и

износ оборудования – сейчас в среднем он составляет 74%.

Эксперты пояснили, что медорганизации тратят на лабораторные исследования 767 млн руб. в год. Частные лаборатории в это время зарабатывают по 400 млн руб. в год. Заболеваемость среди населения выше, чем по России в целом, и живут в Коми на год меньше.

Президент «Федерации лабораторной медицины» доктор медицинских наук Михаил Годков, который участвовал в круглом столе по видео-конференц-связи, отметил, что диалог между экспертами всех уровней необходимо продолжить, а также подчеркнул, что рассматриваемый проект, безусловно, имеет право на существование.

«Что касается вопросов и множества мнений, то в Москве эта работа тоже шла непросто, даже болезненно, зато теперь столица обладает мощной службой», — отметил Михаил Годков.

По результатам круглого стола принято решение продолжить объезд рабочей группой оставшихся медицинских учреждений для завершения основного контура проекта. Также правительство должно сформировать все условия проекта и объявить следующий этап к его реализации.

На основе материалов ИА «Комиинформ», ИА «БНК».