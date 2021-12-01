«Чукӧртім да иналім 187 сюрс шайт дон 15 тонна лӧп-ёг!»

Со быттьӧ неважӧн на Эжваысь Бумажник шӧртуйса 50-ӧд номера керкаын восьтісны сідз шусяна экоплощадка, а пӧшти вогӧгӧрся уджлы эм нин бур кывкӧртӧд.

Та йылысь нимкодьпырысь висьталіс Арина Сажина, коді и юрнуӧдӧ тайӧ кывкутана уджнас.

Гӧгӧрвоӧдам, мый уна судтаа керкаын торъя жырйын, сулалӧны контейнеръяс, кытчӧ йӧзыс торйӧдлӧмӧн вайӧны гортсьыныс шыблас-ёг.

Аринаӧс тшӧкыда аддзывла экоплощадкаын. Асывнас, луннас и рытнас сійӧ пыравлӧ сэтчӧ да видзӧдалӧ, эз-ӧ кодкӧ сорсьӧмӧн лӧп-ёгсӧ мӧдлаӧ шыбит. Тані ӧд ставсӧ маркировка серти юклӧма, медым сэсся нуны переработка вылӧ.

И зэв нимкодь, мый керкаас олысьяс гӧгӧрвоӧны таын коланлунсӧ да вайӧны татчӧ пластик, кабала, кӧрт, стеклӧ, тшӧтш и жугалӧм электроприбор. И тайӧ зэв бур, ӧд быд мортлы колӧ тӧждысьны экология понда. Сӧмын мӧвпыштлӧй, мыйта лӧп-ёг быд лун весьшӧрӧ шыбитам! Кытчӧ? Вӧр-ваӧ.

—Бур примерӧн лоӧ миян экоплощадканым. Весиг воыс на эз тыр воссьӧмсяньыс, а нуим нин переработка вылӧ 15 тонна лӧп-ёг. Иналім 187 сюрс шайт дон! Ми — молодечьяс! Тайӧ сьӧмсӧ видзам Бумажник шӧртуйса 50-ӧд номера керкаын олысьяслӧн тӧжд-мог вылӧ. Мый вылӧ стӧча, лоӧ тӧдса накӧд сёрнитчӧм бӧрын. Гашкӧ, вӧчам качай либӧ спортплощадка, шойччан беседка да и мукӧдтор, — висьталӧ Арина.

Вочасӧн мунӧ экоплощадкаын уджыс, но отсӧгтӧгыд некыдз жӧ. Ариналы ёна отсасьӧ верӧсыс, кор аньлӧн абу позянлун пыравлыны лӧп-ёг торйӧдан жырйӧ. Тшӧтш и суседъясыс пӧрадоксӧ вӧчасны, кодкӧ кӧ сорсьӧмӧн чӧвтас шыблассӧ контейнерӧ.

Нимкодь, мый и мукӧд керкаысь нин йӧзыс волӧны да вайӧны лӧп-ёгсӧ. Торйӧн нин аттьӧалӧны Виктор Вишневецкийӧс. Сійӧ нуис нин Дырнӧсса экошӧринӧ 2,5 тонна сайӧ стеклӧ. Сытӧг эськӧ ставыс тайӧ весьшӧрӧ шыбитсис.

—Быдсяма юалӧмӧн звӧнитӧны либӧ шыӧдчӧны соцсетьын. Шуам, кодлӧнкӧ гортас чукӧрмӧма зэв уна картон да, оз тӧд, кыдзи колана ногӧн топыда кӧртавлыны сійӧс переработка вылӧ вайӧм могысь. Дерт жӧ, отсала, мыйӧн верма. Тайӧ уджас ӧд торъя некутшӧм мытшӧд абу.

Сӧмын майшӧдлӧ, кытчӧ воштыны сідз шусяна полимерсӧ: Сыктывкарын сійӧс оз чукӧртны. Тайӧ — АВS пластик (шуам, телевизор корпус), резина, ПВХ (поливинилхлорид) да ПS (полистирол), а сідзжӧ некытчӧ ковтӧм да новлӧм нин важиник паськӧм, — висьталӧ Арина. — Нӧшта окота пасйыны, мый быд лун ми волывлам лавкаӧ. Колӧ сюся видзӧдны сёян-юанлысь тубрассӧ да эновтчыны PS 6 (полистирол), PVC 3 (поливинилхлорид) пасйӧда кышӧдысь. Татшӧмас пырджык вузалӧны йогурт, нӧк. Абу бур вӧдитчыны и пенопластысь дозмукӧн — тайӧ быгзьӧдӧм PS 6.

Ань став сьӧлӧмсяньыс тӧждысьӧ экология понда. Мукӧддырйи улича кузя мунігмозыс сы мында шыблалӧм лӧп-ёг чукӧртас-ваяс экоплощадкаӧ да быд грамм колана ногӧн меститас. Бур эськӧ, быдӧн кӧ сы моз жӧ пуктас вӧр-ва сӧстӧммӧдӧм-видзӧмӧ ассьыс пай.

Юркарын олысьяслӧн эм жӧ позянлун торйӧдавны лӧп-ёгсӧ. Уналӧн керка йӧраныс эмӧсь кольквиж да лӧз рӧма бак-контейнеръяс, кытчӧ позьӧ шыблавны пластик, важ кӧрт да кабала. Дерт, сӧстӧмӧс да сёян-юан колясысь весалӧм бӧрын.

Но майшӧдлӧ, мый оз став маркировкаа кышӧд-дозйыс татчӧ лӧсяв. Кольквижас позьӧ шыбитны 1-ӧд, 2-ӧд, 4-ӧд, 5-ӧд пасйӧда пластик да кӧрт, а лӧзас — кабала.

Мукӧдторсӧ позьӧ нуны Дырнӧсын 114\2-ӧд номера керкаын меститчӧм экопунктӧ. Ӧтуввезйын vk.com\econewlіfe ссылка серти позьӧ видзӧдлыны сылысь уджалан кадсӧ да тӧдмавны бӧръя юӧрсӧ. Экопунктыс пырджык восьса субӧтаӧ, тӧлысьнас кыкысь.

Вӧр-ва — миян озырлун, и вай видзам сійӧс ӧтвылысь!

Екатерина Микушева.

Снимокъясыс Арина СажиналӦн архивысь.