Разъяснение оперштаба по коронавирусу по применению куар-кодов.

На сегодня куар-код в доказательство вакцинации необходимо предъявлять в местах проведения спортивных и культурных мероприятий. На сегодня установлен лимит в 50 % заполнения залов, но с 8 ноября лимит будет составлять 70 % от общей вместимости. Это касается взрослых. Детям — вход без куар-кода.

С 8 ноября эта система будет применяться и в остальных организациях их перечень будет утвержден на очередном заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 ноября.

Что касается аптек, магазинов, реализующих продовольственные и непродовольственные товары, пользование услуг общественного транспорта – в них можно находиться без предъявления куар-кода.