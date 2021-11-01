Бизнес Коми получит субсидии за нерабочие дни

Заявку на субсидию необходимо подать с 1 ноября по 15 декабря. Деньги перечислят в течение восьми рабочих дней.

Субсидия разовая, предоставляется в размере минимальной оплаты труда (12 792 рублей) на каждого сотрудника организации и самого предпринимателя, сообщает УФНС по Коми.

Согласно условиям получения субсидии предприниматель или организация по состоянию на 10 июля 2021 года должны быть: включены в Единый реестр субъектов МСП, либо в реестр СОНКО и основной вид деятельности организации, указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на эту дату должен относиться к наиболее пострадавшим отраслям.

Кроме того, фирма или предприниматель не должен находиться в процессе ликвидации или банкротства. Также у субъекта бизнеса не должно быть задолженности, превышающей 3 тысячи рублей по состоянию на 1 июля 2021 года.

Проверить, имеет ли организация или предприниматель право на субсидию можно дистанционно. Достаточно ввести ИНН налогоплательщика в специальный раздел на сайте налоговой службы.

Подать заявку на субсидию можно по почте (распечатав заявление из Личного кабинета и направив его по месту жительства, юрлица – по месту нахождения организации) или онлайн через Личный кабинет налогоплательщика – юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Узнать подробную информацию об условиях и порядке предоставления субсидии можно здесь.

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