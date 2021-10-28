Издательский дом Коми

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Минприроды Коми разъясняет

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28 октября 2021 года на II заседании IV сессии депутаты Государственного Совета Республики Коми VII созыва приняли Проект закона Республики Коми № 124 «О внесении изменений в статью 8(2) Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».

В связи с этим Минприроды Коми разъясняет, что принятые Госсоветом Республики Коми изменения не предусматривают ответственности за выезд транспортных средств, в том числе снегоходов, на лед в не установленных и не оборудованных для этого местах.

Более того, вопрос о внесении изменений в статьи 8(2) Закона № 95-РЗ, предусматривающих запрет выезда транспортных средств на лед в неустановленных и необорудованных для этого местах, был снят до заседания Госсовета Коми – 11 октября 2021 во время заседания рабочей группы по рассмотрению предложений по совершенствованию норм Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми».

Внесённые изменения касаются только частей 2, 3 и 6 статьи 8(2) Закона № 95-РЗ:

— купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, заплывание за буйки, обозначающие отведенные для купания участки акватории водного объекта, подплытие к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим маломерным судам, прыжки в воду с причалов и сооружений, не приспособленных для этих целей, игры с мячом и иные подвижные спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, допущение неприемлемых на водных объектах действий, связанных с нырянием и захватом купающихся, подача криков ложной тревоги, плавание на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах (предметах);

— нарушение требований обеспечения безопасности детей на водных объектах;

— использование водных объектов для плавания на маломерных судах на судоходных водных объектах в период закрытия навигации.

Минприроды Коми разъясняет
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