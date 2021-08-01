Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Кык вежон сэні, кӧні абу ӧтуввез 

йöзöдöма

Ичӧтӧн меным кузь гӧленя сапӧг эз ньӧблыны, мед ва гуранъясті эг чеччав. И со кадыс тай меным воис жӧКык вежон пидзӧсӧдз ваын. Асывсянь рытӧдз. Кроссовкиӧн. Кӧдзыд ваын изъяс вывті збодера восьлала катамаранкӧд орччӧн. Ном-геб, енэж да чӧв-лӧнь кытшын. И ме йӧймытӧдз шуда бара веськавны сэтчӧ, кӧні абу интернет ни телефон. Но эм кӧтасьӧм кок.

Ӧні оз и эскыссьы, мый ставыс тайӧ вӧлі. Збыльысь-ӧ миян вӧліны Тшугӧр ю дорын кык вежоныс,      уна судтаа керкаяс кодь джуджыд  крежъясыс, дас вит метр вылнасянь бузгысь  ва-водопадыс? Ставыс тайӧ миян вӧлі!

Вӧрас вотім чӧд, ӧктім сус коль да корсялім чайӧ сорлавны быдсикас турун. Аддзылім еджыд бӧжа чери варышӧс, сюзьӧс, кынь шырӧс, кӧр кок туй да катамаранысь пышйысь-уйысь комъяслысь пемыд мышъяссӧ. А нёль кӧндозмӧр гортса курӧгъяс моз повтӧг тапикасисны миян бипур дорын.

Кодъяс нӧ ми ветлім Тшугӧрас? Александр – бипур медбура пестысь, пес корсьысь да чер видзысь. Аркадий вӧлі понъя, а Владимир – пыдӧстӧм нопъя, кӧні вӧлі ставыс, мый виччысьтӧг ковмыліс: кепыссянь пӧртйӧдз. Галинаӧс нинӧмӧн он шензьӧд ни он шӧйӧвошты. Ирина дась вӧлі лун и вой купайтчыны. Людмилаыс котырын вӧлі кык.  Ӧтиыс (кодыс абу ме) пуліс миянлы тӧдлытӧм на сёян да пӧттӧдз вердліс ставнымӧс. Ми, кык Люда, и ыззьӧдім мукӧдсӧ ветлыны Тшугӧрӧ. Анялысь, Сонялысь да Катялысь арлыдсӧ кӧ ӧтув артыштны – нӧшта эськӧ ӧти верстьӧ морт лоис. Быдмасны да, тӧда, бара на окотитасны кывтны Тшугӧрсӧ йывсяньыс вомӧдзыс. Став куимсё километрсӧ…

   Людмила Игушева.

Снимокъясыс авторлӧн.

Кык вежон сэні, кӧні абу ӧтуввез 

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

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