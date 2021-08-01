Кык вежон сэні, кӧні абу ӧтуввез 

Ичӧтӧн меным кузь гӧленя сапӧг эз ньӧблыны, мед ва гуранъясті эг чеччав. И со кадыс тай меным воис жӧ… Кык вежон пидзӧсӧдз ваын. Асывсянь рытӧдз. Кроссовкиӧн. Кӧдзыд ваын изъяс вывті збодера восьлала катамаранкӧд орччӧн. Ном-геб, енэж да чӧв-лӧнь кытшын. И ме йӧймытӧдз шуда бара веськавны сэтчӧ, кӧні абу интернет ни телефон. Но эм кӧтасьӧм кок.

Ӧні оз и эскыссьы, мый ставыс тайӧ вӧлі. Збыльысь-ӧ миян вӧліны Тшугӧр ю дорын кык вежоныс, уна судтаа керкаяс кодь джуджыд крежъясыс, дас вит метр вылнасянь бузгысь ва-водопадыс? Ставыс тайӧ миян вӧлі!

Вӧрас вотім чӧд, ӧктім сус коль да корсялім чайӧ сорлавны быдсикас турун. Аддзылім еджыд бӧжа чери варышӧс, сюзьӧс, кынь шырӧс, кӧр кок туй да катамаранысь пышйысь-уйысь комъяслысь пемыд мышъяссӧ. А нёль кӧндозмӧр гортса курӧгъяс моз повтӧг тапикасисны миян бипур дорын.

Кодъяс нӧ ми ветлім Тшугӧрас? Александр – бипур медбура пестысь, пес корсьысь да чер видзысь. Аркадий вӧлі понъя, а Владимир – пыдӧстӧм нопъя, кӧні вӧлі ставыс, мый виччысьтӧг ковмыліс: кепыссянь пӧртйӧдз. Галинаӧс нинӧмӧн он шензьӧд ни он шӧйӧвошты. Ирина дась вӧлі лун и вой купайтчыны. Людмилаыс котырын вӧлі кык. Ӧтиыс (кодыс абу ме) пуліс миянлы тӧдлытӧм на сёян да пӧттӧдз вердліс ставнымӧс. Ми, кык Люда, и ыззьӧдім мукӧдсӧ ветлыны Тшугӧрӧ. Анялысь, Сонялысь да Катялысь арлыдсӧ кӧ ӧтув артыштны – нӧшта эськӧ ӧти верстьӧ морт лоис. Быдмасны да, тӧда, бара на окотитасны кывтны Тшугӧрсӧ йывсяньыс вомӧдзыс. Став куимсё километрсӧ…

Людмила Игушева.

Снимокъясыс авторлӧн.