13 августа Российская телевизионная радиовещательная сеть (РТРС) отмечает 20-летие. РТРС образован в 2001 году Указом Президента России № 1031 для решения стратегических задач: формирования единого производственно-технологического комплекса государственных теле- и радиосетей, их эксплуатации, модернизации и развития.

В 2010-е годы РТРС создал крупнейшую в мире цифровую эфирную телесеть в соответствии с федеральной целевой программой развития телерадиовещания. Сеть включает 5040 передающих станций и дает возможность жителям страны принимать 20 эфирных телеканалов без абонентской платы.

Филиал РТРС «РТПЦ Республики Коми» входит в структуру предприятия с 1 января 2002 года. Сегодня в филиале работают 235 человек. Цифровая телесеть из 87 передающих станций обеспечивает многоканальным телерадиовещанием 97,26% жителей региона. Помимо цифровых федеральных программ, телезрителям доступны региональные блоки ГТРК «Коми Гор» на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» и передачи КРТК «Юрган» на телеканале ОТР. Филиал также транслирует в регионе 6 радиостанций.

В планах РТРС — расширение спектра услуг для удовлетворения нужд федеральных и региональных органов власти, вещателей, операторов связи и иных заказчиков. Заметна востребованность предприятия в мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика». На объектах РТРС планируется установить более двух тысяч базовых станций LTE за четыре года. Цель — организовать беспроводной доступ для социально-значимых объектов и малых удаленных поселений.

Инфраструктура РТРС также задействуется для оповещения населения о ЧС и создания центров обработки данных. В перспективе сеть может использоваться для информатизации промышленности и сельского хозяйства посредством Интернета вещей, транспортной телематики, аэронавигации, экологического мониторинга.

Развиваются и традиционные направления деятельности предприятия. С 2018 года РТРС модернизировал почти 1200 объектов радиосети ВГТРК. «Маяк» и «Вести ФМ» появляются в городах с населением более 100 тысяч человек и административных центрах регионов. Программы «Радио России» переводятся в FM-диапазон и получают региональные блоки. В Республике Коми модернизация радиосети ВГТРК завершена в 2020 году. Сеть включает 43 передатчика. Возможность слушать государственные радиопрограммы в FM-диапазоне получили более 90% жителей региона.

В 2021 году РТРС признан лучшим работодателем отрасли телекоммуникаций России (исследование Randstad Employer Brand Research).

В день рождения предприятия на медиафасаде Останкинской телебашни в течение суток будет демонстрироваться поздравительная открытка, логотип цифрового эфирного телевидения — «бабочка» и логотип компании.

РТРС отмечает 20-летие