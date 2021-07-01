В Коми ко Дню семьи, любви и верности организован республиканский фоточеллендж «Моя семья через года»

Его для жителей республики проводит Региональный центр развития социальных технологий на своем ресурсе ВКонтакте. Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции большинство мероприятий, которые подготовили ко Дню семьи, любви и верности учреждения отрасли соцзащиты, состоятся в онлайн формате или пройдут офлайн, но с ограниченным числом участников.

«Так, по инициативе Регионального центра развития соцтехнологий семьи республики смогут поучаствовать в фотомарафоне «Счастье быть вместе», который уже стартовал и продлится до 10 июля. Также ко Дню семьи, любви и верности специалисты этого учреждения подготовили для жителей Коми музыкальное онлайн-поздравление «Великое чудо семьи», к которому присоединятся талантливые исполнители республики и «серебряные» волонтеры. А, например, в Центре соцзащиты населения Эжвинского района г.Сыктывкара запланировали праздничную онлайн викторину «День семьи, любви и верности». Специалисты Центра соцзащиты населения Сысольского района готовят материалы для внесения в Книгу Почета образцовых семей Сысольского района и интерактивную площадку «Поляна семей» в рамках республиканского праздника в селе Куратово «Менам муза»», — рассказали в Минтрудсоц РК.

Непосредственно 8 июля жители Коми смогут получить советы психологов по налаживанию внутрисемейных отношений. Для этого в праздничный день будет работать горячая линия «Семья – место, где тебя ждут» экстренной межведомственной службы реагирования «Скорая социальная помощь».

Помимо этого, ко Дню семьи любви и верности состоятся также мероприятия «вживую». В их числе будут праздничные программы, конкурсы, игры, концерты, выставки, акции и мастер-классы по изготовлению символа праздника – ромашки.

«К примеру, Центр социальной помощи семье и детям Сыктывкара организует выездное мероприятие с игровой программой «Дарите ромашки любимым». Акцию «Ромашковый букет» проведут работники Центра соцзащиты населения Ижемского района вместе с волонтерами «Открытые сердца». В Усть-Куломском районе работники отрасли соцзащиты предложат семьям, находящимся в социально опасном положении, выездную конкурсную программу семейных пар «Моя семья – моя радость». А в Усть-Вымском районе подготовлена районная акция «Семья – очаг любви и верности», в рамках которой запланирована насыщенная программа тематических мероприятий», — поделились информацией в региональном Министерстве труда, занятости и соцзащиты.

В большинстве городов и районов Коми кульминацией празднования Дня семьи любви и верности по традиции станет чествование образцовых семей и вручение медалей «За любовь и верность» супружеским парам, которые прожили в счастливом браке более четверти века и воспитали своих детей достойными членами общества. В этом году такие почетные награды в республике получат 72 семейные пары.

«Конечно, мероприятия офлайн будут проводиться в небольших группах и с учетом санитарных норм. Из-за коронавируса соблюдать ограничительные меры по-прежнему нужно. И все же День любви семьи и верности любят и отмечают очень многие. Поэтому праздник обязательно состоится, ведь, как бы там ни было, угроза пандемии — явление приходящее, а семейные ценности — вечны», — отметили в Минтрудсоц РК.