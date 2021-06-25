Шызьӧдісны йӧктӧмӧн да петкӧдчӧмӧн

Май помын Улыс Новгородын муніс «Российская студенческая весна» ставроссияса фестиваль. Май 16-20 лунъясӧ ӧтилаын чукӧрмылісны Россияса 75 регионысь матӧ 3.500 морт. Улыс Новгородын вӧлі котыртӧма быдса кар: тані мунісны лекцияяс, мастер-классъяс, быдсяма тренинг, йӧктӧм-вӧчасьӧм. Проектыслӧн водзмӧстчысьнас лои Россияса том йӧзлӧн союз.

Фестиваль вылӧ ветлісны Сыктывкарысь да Воркутаысь дас кык морт. Ставныс найӧ лоины муниципалитетса юкӧнын вермысьясӧн. Ассьыныс вынъяссӧ петкӧдлісны мичаа сьылӧм-йӧктӧмын, журналистикаын да видео дасьтӧмын.

Воркутаысь Дмитрий Лакомый да Елена Борисова бально-спортивнӧй йӧктӧмын лоины мӧд степеня лауреатъясӧн. Торъя приз – Михаил Тройниксянь «За трепетное отношение к традициям» – вичмис и Сыктывкарса Питирим Сорокин нима университетысь «Семь плюс» театр-студиялы.

Молодечьяс! Том йӧз вермӧмаӧсь дзебны полӧмлунсӧ да петкӧдчӧмаӧсь кыдзи колӧ! Тайӧ ветлӧмыс сетіс налы уна выль сьӧлӧмкылӧм, ёртъясӧс да петкӧдліс, мый миян студентъяс унатор жӧ кужӧны да найӧс вылӧ донъялӧны.

Томуловӧс ӧтувтліс ывлавывса культура

Май помын жӧ Пятигорскын чолӧмалісны «КАРДО» войтыркостса ывлавывса культура да спорт конкурс-премияӧ пырӧдчысьясӧс. Хип-хоп, брейкинг, паркур, фриран, воркаут, трикинг, граффити, скейтбординг, ВМХ, SCOOT, бизнес, медиа, общество – став тайӧ нырвизяс сюрисны вермысьяс да лауреатъяс.

Коми Республикаса юркарысь сэтчӧ ветліс «KOMІ KІNGZ» паркур школаӧн веськӧдлысь да тренер Ян Чернецов. Том морт водзмӧстчӧ паркурӧн 2008 восянь.

Во джын конкурсантъяс дорйисны медбурлысь ним, вӧчалісны творчествоа корӧм-тшӧктӧмъяс. Заочнӧй юкӧнын 36 странаысь 1.500 морт вӧзйисны экспертъяслы ассьыныс скилъяс. На пӧвстысь финалӧ петісны Россияысь, Украинаысь да Казахстанысь том паркурщикъяс.

Майын Ставрополь крайын чукӧрмис 11 странаысь 2.500 морт. Конкурсантъяслысь кужӧмлунсӧ донъялісны 15 странаысь войтыркостса ветымын эксперт.

Ян Чернецовлӧн кывъяс серти, ветлӧмыс сетіс сылы позянлун видлыны ассьыс вынъяссӧ да аддзывны, кутшӧм ногӧн мукӧд странаын олысьяс сӧвмӧдӧны ывлавывса культурасӧ.

Экоактивистъяслӧн аслас сёрни

Волгоград обласьтса Череповец дорын май тӧлысся 24-27 лунъясӧ нуӧдісны «Экосистема» ставроссияса том йӧзлысь медводдза форум. Россияса 85 регионысь эководзмӧстчысьяс вермисны пырӧдчыны форумӧ офлайн да онлайн. Котыртлісны тайӧ аддзысьлӧмсӧ «Росмолодёжь» котыр Волгоград обласьтса правительствокӧд ӧттшӧтш.

Коми Республикаысь ветлыны вермис сӧмын Сыктывкарысь Екатерина Мандрик. Юркарысь жӧ Софья Топова, Ульяна Януш, Екатерина Сагадеева, Иван Бобков да Вуктылысь Анастасия Ахундова пырӧдчисны форумӧ онлайн.

Нёль лун чӧж томулов велӧдчисны овны экологиякӧд ёртасьӧмӧн, сёрнитісны вӧр-ва видзӧм йылысь да кыдзи таӧ велӧдны и мукӧд олысьсӧ. Форум вылын позис пырӧдчыны быдсяма мастер-классас да быдсикас котырӧн дасьтӧм сессияӧ. Онлайн-форум дырйи позис онлайн-квизын видлыны ассьыныс вынъяснысӧ да петны Инстаграмӧ веськыд эфирӧ. А форум вылӧ ветлысьяс аддзысьлісны экология юкӧнын водзмӧстчысьяскӧд да министръяскӧд.

Экологиялы сиӧм медводдза форумын Сыктывкарысь Иван Бобков лоис «Том йӧзлы медиа» нимпасын вермысьӧн. Сійӧ вӧзйис «СДШ (Специально Для Школы)» школаса телевидение проект. Иван видлӧма нин ассьыс вынъяссӧ «Росмолодёжлӧн» заочнӧй гранта конкурсын. Но сэки абу лоӧма вермысьяс лыдын, а лӧсьӧдӧм бӧрас, со, шудыс усьӧма.

Экосистема форум помын быдӧн вермӧма пырӧдчывлыны аддзысьлӧмлӧн баннерысь экосумка вуран мастер-классӧ. А пырӧдчысьясӧс мича сьыланкывъясӧн гажӧдӧмаӧсь Анастасия Некрасова, Стас Море да «Пицца» котыр.

Екатерина Сагадеева, челядьлӧн да томуловлӧн республикаса шӧринын уджалысь специалист

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