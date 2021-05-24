Города и районы Коми могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проходит среди городских и муниципальных округов, а также сельских поселений. В 2021 году количество лауреатов по каждой из номинаций увеличили с трёх до пяти, а общее количество победителей достигнет 50.

Дотации для победителей из числа городских и муниципальных округов и поселений установили в размере от 10 млн до 50 млн рублей, сельских поселений — от 3 млн до 20 млн рублей. Общий фонд премирования в 2021 году составит 1 млрд рублей.

Премии присуждаются за успехи в развитии местного самоуправления, градостроительной политики, цифровизации городского хозяйства, а также за эффективный финансовый менеджмент и укрепление межнациональных отношений.

«Главная цель конкурса – выявить, поощрить, а затем распространить в регионах лучшие практики деятельности органов местного самоуправления по организации муниципального управления и решению вопросов местного значения. Выделенные номинации ярко отражают наиболее актуальные задачи. Приглашаем муниципальные образования широко распространить информацию о конкурсе и принять самое активное участие», — прокомментировал председатель Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Иван Цецерский.

Напомним, Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика» проводится с 2017 года. Его цель — выявление и распространение наиболее успешного управленческого опыта. Помимо дотаций, лауреаты получают дипломы Правительства России, а по итогам конкурса выпускается сборник лучших практик. Бюджетам субъектов Федерации, в которых расположены муниципальные образования — победители конкурса, будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета для направления их местным бюджетам на премирование победителей конкурса.

В 2020 году на конкурс поступило около 1000 заявок от 78 регионов. В номинациях были определены 30 победителей по двум категориям — городские округа и сельские поселения. Среди городских округов и поселений лидером стали Когалым (ХМАО-Югра), Салехард (ЯНАО) и Липецк (Липецкая область), среди сельских поселений — Тоцкий сельсовет Оренбургской области, Яснополянский сельсовет Пензенской области и Поддубровский сельсовет Липецкой области. Интересные для тиражирования практики от муниципалитетов, не вошедших в число призеров, также опубликовали в сборнике.