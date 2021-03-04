«Авроралы» колӧ отсӧг

Тӧлысь сайын Сыктывдін районса Выльгорт сиктысь «Аврора» конно-спортивнӧй шӧринын вӧлі ыджыд пӧжар.
Бур, мый вӧвъясыс эз сотчыны. Йӧзыс уськӧдчисны отсасьны: весалісны сотчӧминсӧ, вайисны пемӧсъяслы кӧрым, лекарство да мукӧд коланатор, а сідзжӧ кутшӧмсюрӧ стройматериал.
Вӧляникысь «Аврора» сайкалӧ. Та йылысь юӧртӧ шӧринӧн веськӧдлысь Наталья Денисова.
Сылӧн кывъяс серти, унаӧн юасьӧны, мый вӧчсьӧ ӧні «Аврораын».
—Дерт, татшӧм ыджыд ускӧттьӧ бӧрад абу кокньыд сувтны кок йылӧ. Пемӧсъяссӧ, а миян найӧ 45-ӧнӧсь, видзам неыджыд йӧртӧдын.
Ковмас стрӧитчыны, вӧвъясыд дзескыдінын овны оз вермыны.
Кӧдзыдъяс бӧрын выльысь босьтчим котыртлыны «Добрый понедельник» быд вежонся акция: вермытӧм челядьӧс верзьӧмӧн новлӧдлам вӧв, пони да кӧр вылын. Босьтчам и тренировкаясӧ, — висьталӧ Наталья Денисова.
Каркаса выль стрӧйбасӧ, сылӧн кывъяс серти, мӧвпалӧны заводитны кыпӧдны майын. Но стрӧитчигӧн пӧ миянлы бара на ковмас бур сьӧлӧма йӧзсянь отсӧг, ӧд стройматериалыд абу донтӧм.
—Первой думайтім, мися, брусысь кыпӧдам, но сэки эськӧ ковмис срубсӧ сулӧдыштны, мед косьмас, — водзӧ висьталӧ Наталья. — А тадзтӧ локтан тӧлӧдзыс кыпӧднысӧ ог удитӧй. Каркасасӧ и бӧрйим. Сідзкӧ, ковмас уна утеплитель, вагонка, ламинируйтӧм фанера, профнастил, саморез, ӧшинь-ӧдзӧс, электрооборудование, кирпич (некымын поддон), септик, сантехника да с.в.
—Мый да уна-ӧ ковмас, йӧзӧдам ӧтуввезйын конно-спортивнӧй шӧринлӧн лист бокын (Конный центр «АВРОРА» г. Сыктывкар).
Гашкӧ, стрӧитчиганыс кодлӧнкӧ мыйкӧ колис. Ваянныд кӧ, лоам радӧсь. Сьӧлӧмсянь эска, мый республикаын олысьяс, ас вылӧ уджалысьяс и водзӧ мӧдасны отсасьны миянлы, — лача кутӧ Наталья Денисова.
Благотворительнӧй сьӧма отсӧгсӧ позьӧ ыстыны
Сбербанкса 2202 2022 5921 3589 карта вылӧ
либӧ 79128628292 телефон номер пыр.
Наталья Александровна Д.