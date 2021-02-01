Информация об оказании бесплатной юридической помощи Государственным юридическим бюро

Государственным казенным учреждением Республики Коми «Государственное юридическое бюро» проводится личный прием граждан, имеющих в соответствии с законодательством право на получение бесплатной юридической помощи, по вторникам и четвергам с 09.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по предварительной записи.
Личный прием осуществляется по предварительной записи по телефону:
8(8212) 206-155,
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 422.
Записаться на прием можно:
с понедельника по четверг с 09.00 до 16.45,
в пятницу с 09.00 до 15.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00,
суббота, воскресенье – выходные дни.
Информирование по вопросам возможности получения бесплатной юридической помощи осуществляется по телефону: 8(8212) 206-155.
Куда обраться за бесплатной юридической помощью.pdf