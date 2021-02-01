Информация об оказании бесплатной юридической помощи Государственным юридическим бюро

Государственным казенным учреждением Республики Коми «Государственное юридическое бюро» проводится личный прием граждан, имеющих в соответствии с законодательством право на получение бесплатной юридической помощи, по вторникам и четвергам с 09.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 перерыв на обед) по предварительной записи.

Личный прием осуществляется по предварительной записи по телефону:

8(8212) 206-155,

по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108, каб. 422.

Записаться на прием можно:

с понедельника по четверг с 09.00 до 16.45,

в пятницу с 09.00 до 15.00,

перерыв на обед с 13.00 до 14.00,

суббота, воскресенье – выходные дни.

Информирование по вопросам возможности получения бесплатной юридической помощи осуществляется по телефону: 8(8212) 206-155.

Куда обраться за бесплатной юридической помощью.pdf