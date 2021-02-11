Сьӧлӧм-лолысь мыйкӧ быттьӧ ори…

Январь 3 лунӧ Кронштадтса клиникаын кувсис Михаил Борисович Рогачёв. Тайӧ шог юӧрыс му бердас личкис менӧ. Сирӧтаясӧн колисны и историкъяслӧн котыр, и «Мемориал», и «Покаяние». И уналӧн сьӧлӧмысь, лолысь мыйкӧ быттьӧ ори да сы бӧрся тшӧтш кыпӧдчис енэжлань… Шулӧны, вежны позьтӧм мортыс пӧ абу. Но, вӧлӧм, абу тадз…

Михаил Борисовичкӧд ме унаысь аддзысьлі, сёрнитім ёнджыкасӧ Коми муысь вежа отечьяс йылысь: Немдінса вичкоысь Дмитрий Спасский, Выльгортса Сретенньӧ храмысь старӧста Ефим Кочев, Важгортса Вӧскресенньӧ вичкоысь псаломщик Михаил Ерогодский да мукӧд кулісны Ен вӧсна, лоины мученикъясӧн. Михаил Борисович Надежда Павловна Бушмановакӧд отсалісны котыртны 2008-2018 воясӧ Помӧсдінын да Немдінын Дмитрий Спасскийлы сиӧм лыддьысьӧмъяс.

Матыстіс менӧ сыкӧд да Циля Израилевна Зильбергкӧд и лётчик-истребитель Николай Кузьмич Лошаков. Налӧн водзмӧстчӧмӧн ӧні «Наследие» корсьысян отряд Лошаков нима.

Ми, поискӧвикъяс, тшӧкыда сёрнитлім сыкӧд война йывсьыс, и аддзам вӧлі, мый тӧдӧмлуныс сылӧн зэв паськыд да джуджыд. Батьыс сылӧн, Борис Павлович Рогачёв, вӧлӧма артиллеристӧн да тышъясӧн воӧдчӧма Прагаӧдз. Пиыс зэв ёна вӧлі гӧрдитчӧ батьнас.

Михаил Борисович бура тӧдіс Россиялысь, Коми мулысь, Сыктывкарлысь историясӧ. Тайӧ ышӧдіс и том войтырӧс пыдісяньджык туявны чужан мулысь историясӧ. «Отечество – земля Коми» конференцияяс дырйи Михаил Борисович вӧлі мыжтӧг мыждӧмаяс, Великӧй Отечественнӧй война йылысь туясян уджъяс донъялысьяс лыдын. И век донъявліс том авторъясӧс, школаын велӧдчысьясӧс пыдди пуктӧмӧн. Таын петкӧдчыліс сылӧн и педагоглӧн енбиыс. Велӧдысьыдлы ӧд век колӧ аслас тӧдӧмлун-сямлӧн вылі тшупӧдсянь лэччывны ичӧт морт дорӧдз, мед ӧтлаын нин сэсся кыпӧдчыны бӧр. Енмыс вӧлі сетӧма Михаил Борисович Рогачёвлы лоны историкӧн да велӧдысьӧн.

Сергей ТАСКАЕВ.