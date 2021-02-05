Стартовал Всероссийский литературный конкурс «Герои Великой Победы-2021»

Принять участие в традиционным литературном конкурсе, направленном на сохранение памяти о героических защитниках Отечества, может любой желающий независимо от возраста, гражданства и места проживания.

Участникам проекта предлагается рассказать о героизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах и военных конфликтах.

На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихотворения, рисунки, фотографии и тексты песен эпического, исторического и военно-патриотического содержания.

Также объявлена номинация для военнослужащих и членов их семей – на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, лучшее воинское подразделение по военно-патриотическому воспитанию; номинация для членов «Юнармии» – на лучший рассказ, очерк, стихотворение на тему «Есть в каждой семье свой герой» о вкладе малой Родины и семьи в общую Победу.

Все авторы, независимо от результата, смогут получить «Сертификат участника конкурса». По итогам проекта планируется выпуск книги с лучшими работами.

Конкурс пройдет в 5 этапов:1-й − отборочный и проводится до 1 мая; 2-й этап − определение полуфиналистов конкурса (до 10 июня); 3-й этап − определение финалистов конкурса (до 25 июля); 4-й этап − определение победителей конкурса (до 1 сентября); 5-й этап − награждение победителей (до 25 декабря).

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте http://героивеликойпобеды.рф Здесь можно скачать заявку на участие и ознакомиться с условиями отправки работы на конкурс.

*** Организаторы конкурса: Союз Писателей России, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Российская государственная библиотека, Издательский дом «Не секретно».