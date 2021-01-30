Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

Юлия Ступак завоевала серебро на этапе Кубка мира

йöзöдöма

Сегодня спортсмены соревновались в масс-старте.

В шведском Фалуне проходит второй соревновательный день в рамках этапа Кубка мира. Девушки соревновались в масс-старте на 10 км классическим стилем.

На протяжении всей дистанции россиянка Юлия Ступак шла в группе лидеров с небольшим отставанием. На последнем круге лыжница из Коми приблизилась к тройке, а на финишной прямой смогла не только навязать борьбу за медали, но и вовсе обогнать прямо перед финишной чертой двух соперниц и стать второй, уступив только шведке Линн Сванн.

Юлия Ступак завоевала серебро на этапе Кубка мира
Пролистать наверх