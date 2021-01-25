Творческая эстафета Дней культуры муниципалитетов Коми продолжается

В год празднования векового юбилея республики в Сыктывкаре продолжится фестиваль «Дни культуры муниципальных образований Коми». Культурный марафон завершится к ноябрю.

Проект одним из первых открыл серию республиканских мероприятий, посвященных празднованию векового юбилея Коми. Так, в 2019 году состоялись Дни культуры Инты, а в 2020 – Прилузского, Ижемского и Усть-Цилемского районов. В юбилейном для Коми году своими творческими программами жителей и гостей столицы региона порадуют 16 муниципалитетов республики.«Министерство культуры Коми поставило перед собой задачу – вовлечь все без исключения уголки республики в празднование векового юбилея. Одним из проектов, объединяющих весь регион, является фестиваль «Дни культуры муниципалитетов», благодаря которому каждый район республики имеет возможность представить свои уникальные традиции и культуру. В этом году фестиваль стартует в феврале. Первыми творческие программы покажут жители Корткеросского, Княжпогостского и Сысольского районов», – прокомментировал министр культуры Коми – председатель Координационного совета по культуре СЗФО Сергей Емельянов.

Напомним, муниципалитеты республики также примут участие в масштабном культурном проекте «Республика Коми в миниатюре», который станет одной из кульминационных точек в праздновании 100-летия региона в августе. Проект «Дни культуры муниципальных образований Республики Коми» завершится осенью 2021 года.

*Фестивальный проект «Дни культуры муниципальных образований Коми» реализуется при поддержке Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Оператор проекта − республиканский Центр народного творчества и повышения квалификации.