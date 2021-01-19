Внимание ученикам 9-11 классов!

Объявлен творческий конкурс «Тяга в небо», приуроченный к 60-летию полета первого человека в космос – Юрия Гагарина. Организаторы – ГК «РУСТИТАН», «АВИАСОЮЗ» и БНК.

Принимаются творческие работы по следующим номинациям:

— рисунки в свободном стиле;

— фотографии в свободном стиле с использованием любых материалов;

— стихотворения;

— прозаические рассказы;

— эссе (до 500 слов).

Обязательный критерий всех работ – соответствие теме, 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Победители конкурса по номинациям отправятся в Звездный городок.

Работы принимаются до 31 марта. Отправлять их надо на электронный адрес БНК redaktor.bnkomi@gmail.com с обязательной пометкой «Тяга в небо» или по почтовому адресу167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/4.

Победители будут объявлены 12 апреля, в День космонавтики.

Телефон для справок — +7 (904) 10 64 731, Морохина Елизавета.