Встретить Новый год безопасно

В период новогодних и рождественских каникул Антитеррористическая комиссия в Республике Коми призывает жителей республики быть более бдительными. Следует помнить, что по-прежнему действует запрет на проведение массовых мероприятий, поэтому праздничные дни лучше провести в узком семейном кругу.

Если вы находитесь на улице, то обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица, специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются (как будто читая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

Будьте бдительны во время поездок в транспорте: обращайте внимание на подозрительных людей, оставленные сумки, пакеты, свертки, детские игрушки и другие бесхозные предметы. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, не пытайтесь заглянуть, проверить на ощупь. Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте, не пинайте — в ней может находится взрывное устройство.

Не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки для перевозки, хранения. Не оставляйте свой багаж без присмотра.

Разъясняйте детям, что любой предмет, найденный на улице, может представлять опасность.

В случае террористической угрозы звоните по телефонам:

Пожарная служба 01, с сотового оператора 101 (звонок бесплатный);

Полиция 02, с сотового оператора 102 (звонок бесплатный);

Скорая медицинская помощь 03, с сотового оператора 103 (звонок бесплатный);

Единая дежурно-диспетчерская служба Республики Коми 112 (звонок бесплатный).

Телефоны доверия:

УФСБ России по республике Коми: 8 8212 24-75-75

ГУ МЧС России по Республике Коми: 8 8212 29-99-99

МВД по Республике Коми: 8 8212 21-66-35