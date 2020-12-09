Миян республикаын мӧдӧдысь муніс «Видза, «Войвыв кодзув»!» конкурс-фестиваль. Таво сійӧс вӧлі сиӧма Коми Республикалӧн тшупӧда паслы – 100 вося юбилейлы.

Медым пырӧдчыны коми литература радейтысьяслы сиӧм тайӧ конкурсас, коліс лыддьыны «Войвыв кодзув» литературно-художественнӧй журналын йӧзӧдӧм гижӧд.

Таво конкурс вылас воис 102 шыӧдчӧм.

Кыдзи и кольӧм во, медся унаӧн окотит=сны петкӧдчыны «Кывбур» нимпасын – сизимдас квайт морт, «Проза» нимпасын (художественнӧй, публицистика да критика) – дас кыкӧн, «Пьеса» номинацияын (рольяс серти лыддьӧм) – дас нёльӧн.

Конкурс дырйиыс бара на ясыда тыдовтчис, мый Коми мунымлӧн медся ыджыд озырлуныс – енбиа да водзмӧстчысь йӧз, и мый миян войтырлы колӧ татшӧм фестивальыс.

Такӧд йитӧдын аслас мӧвпъясӧн юксис жюриӧн веськӧдлысь, Россияса да Коми Республикаса заслуженнӧй уджалысь, театральнӧй деятельяслӧн котырӧ пырысь Вера Семёновна Морозова. С=йӧ пасйис, мый жюрилы эз вӧв кокни бӧрйыны конкурсын вермысьяссӧ. Арлыд вылӧ видзӧдтӧг ставӧн сьӧлӧмсяньыс да зэв бура лыддисны «Войвыв ко-дзув» журналын йӧзӧдӧм кывбур-висьтъяс да мукӧд гижӧд.

А кодъяс лоисны тайӧ аслыспӧлӧс фестиваляс вермысьясӧн, позьӧ тӧдмавны тані.

Лыддьысьяс пӧвстын конкурс-фестиваль положение серти медбуръясӧн лоины:

«Кывбур» номинацияын:

«Кывбур (велӧдчысьяс)»

1 места:

– Туисова Дарина Александровна (А.Ванеев «Мыйта пелысьыс»);

– Шлопова Милена Леонидовна (Е.Мартынов «Мед войтырсӧ ӧтувтны водзӧ»);

2 места:

– Климовская Софья Андреевна (К.Карманова «Ме век на виччыся, мый локтан»);

– Третьяков Захар Дмитриевич (М.Уляшев «Сизим мылькса гажаинӧй»);

3 места:

– Рецлов Дарья Денисовна (А.Уляшев «Гитара»);

– Роноева Ксения Алексеевна (А.Мальцева «Медбур ёрт»).

«Кывбур (верстьӧ)»

1 места – Ваддоров Дмитрий Иванович (Г.Скарлыгин «Зэв лӧнь арся енэжыс талун»);

2 места – Бабинова Мария Андреевна (А.Уляшев «Кымӧръяс, кымӧръяс»);

3 места – Пашнина Александра Ивановна (В.Чисталев «Чукӧстчӧм»).

«Кывбур (наизусть)»

1 места – Чупрова Галина Николаевна (В.Лодыгин «О, чужанінӧй!»);

2 места – Мамонтова Анна Андреевна (А.Уляшев «Му вылын уна мен оз ков»);

3 места:

– Беляев Александр Николаевич (Н.Гумилев «Кыв», комиӧдіс О.Баженова);

– Шебырева Валентина Михайловна (А. Шебырев «Эг и тӧдлы»).

«Кывбур (выразительноя лыддьӧм)»

1 места – Хохлова Татьяна Евгеньевна (К.Карманова «Ме век на виччыся, мый локтан…»);

2 места:

– Колосова Татьяна Михайловна (А.Мишарина «Асъя кыа бӧрся»);

– Шелепанова Юлия Николаевна (М.Лебедев «Коми му»);

3 места:

– Дряблова Татьяна Ивановна (А. Мишарина «Сьӧлӧмдой»);

– Тарабукина Татьяна Алексеевна (А.Ельцова «Мӧдӧдтӧм письмӧяс»).

«Проза» (художественнӧй, публицистика да критика) номинацияын

1 места – Бузина Валентина Егоровна (Ю.Васютов «Ичмонь»);

2 места – Мамонтова Татьяна Захаровна (А.Афанасьев «Кӧнӧсь, ті, чаньясӧй?»);

3 места – Калинина Зинаида Петровна (И.Ногиев «Гӧститiсны»).

«Пьеса» (рольяс серти лыддьӧм) номинацияын

1 места:

– Игнатов Николай Васильевич, Зюзева Вера Павловна, Кипрушева Марина Александровна (А.Попов «Драглӧй морт»);

– Смолина Галина Алексеевна, Новоселова Любовь Николаевна (Н.Белых «Кузь да кӧдзыд тӧлын»);

2 места – Карманова Вера Васильевна, Шешуков Алексей Васильевич, Логинова Ирина Михайловна (руководитель – Логинова Ирина Михайловна) (А.Шебырев «Чусмöм рöмпöштан»);

3 места:

– Пастухова Надежда Александровна, Злокина Анастасия Михайловна, Филиппов Игорь Иванович (Г.Юшков «Вӧтлы, вӧтлы»);

– Юркина Анна Ивановна, Шустикова Инна Александровна (С.Пылаева «Ёма чом, пач лэбач да изки бергач» мойд).