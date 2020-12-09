Издательский дом Коми

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Видза, «Войвыв кодзув»!

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Миян республикаын мӧдӧдысь муніс «Видза, «Войвыв кодзув»!» конкурс-фестиваль. Таво сійӧс вӧлі сиӧма Коми Республикалӧн тшупӧда паслы 100 вося юбилейлы.

Медым пырӧдчыны коми литература радейтысьяслы сиӧм тайӧ конкурсас, коліс лыддьыны «Войвыв кодзув» литературно-художественнӧй журналын йӧзӧдӧм гижӧд.

Таво конкурс вылас воис 102 шыӧдчӧм.

Кыдзи и кольӧм во,  медся унаӧн окотит=сны петкӧдчыны  «Кывбур» нимпасын – сизимдас квайт морт, «Проза» нимпасын (художественнӧй, публицистика да критика) – дас кыкӧн,  «Пьеса» номинацияын (рольяс серти лыддьӧм) – дас нёльӧн.

Конкурс дырйиыс бара на ясыда тыдовтчис, мый Коми мунымлӧн медся ыджыд озырлуныс – енбиа да водзмӧстчысь йӧз,  и мый миян войтырлы колӧ татшӧм фестивальыс.

Такӧд йитӧдын  аслас мӧвпъясӧн юксис жюриӧн веськӧдлысь, Россияса да Коми Республикаса заслуженнӧй уджалысь, театральнӧй деятельяслӧн котырӧ пырысь Вера Семёновна Морозова. С=йӧ пасйис, мый жюрилы эз вӧв кокни бӧрйыны конкурсын вермысьяссӧ. Арлыд вылӧ видзӧдтӧг ставӧн сьӧлӧмсяньыс  да зэв бура лыддисны «Войвыв ко-дзув»  журналын йӧзӧдӧм  кывбур-висьтъяс да мукӧд гижӧд.

А кодъяс лоисны  тайӧ аслыспӧлӧс фестиваляс вермысьясӧн, позьӧ тӧдмавны тані.

Лыддьысьяс пӧвстын конкурс-фестиваль положение серти медбуръясӧн лоины:

«Кывбур» номинацияын:

«Кывбур (велӧдчысьяс)»

1 места:

– Туисова Дарина Александровна (А.Ванеев «Мыйта пелысьыс»);

– Шлопова Милена Леонидовна (Е.Мартынов «Мед войтырсӧ ӧтувтны водзӧ»);

2 места:

– Климовская Софья Андреевна (К.Карманова «Ме век на виччыся, мый локтан»);

– Третьяков Захар Дмитриевич (М.Уляшев «Сизим мылькса гажаинӧй»);

3 места:

– Рецлов Дарья Денисовна (А.Уляшев «Гитара»);

– Роноева Ксения Алексеевна (А.Мальцева «Медбур ёрт»).

«Кывбур (верстьӧ)»

1 места – Ваддоров Дмитрий Иванович (Г.Скарлыгин «Зэв лӧнь арся енэжыс талун»);

2 места – Бабинова Мария Андреевна (А.Уляшев «Кымӧръяс, кымӧръяс»);

3 места – Пашнина Александра Ивановна (В.Чисталев «Чукӧстчӧм»).

«Кывбур (наизусть)»

1 места – Чупрова Галина Николаевна (В.Лодыгин «О, чужанінӧй!»);

2 места – Мамонтова Анна Андреевна (А.Уляшев «Му вылын уна мен оз ков»);

3 места:

– Беляев Александр Николаевич (Н.Гумилев «Кыв», комиӧдіс О.Баженова);

– Шебырева Валентина Михайловна (А. Шебырев «Эг и тӧдлы»).

«Кывбур (выразительноя лыддьӧм)»

1 места – Хохлова Татьяна Евгеньевна (К.Карманова «Ме век на виччыся, мый локтан…»);

2 места:

– Колосова Татьяна Михайловна (А.Мишарина «Асъя кыа бӧрся»);

– Шелепанова Юлия Николаевна (М.Лебедев «Коми му»);

3 места:

– Дряблова Татьяна Ивановна (А. Мишарина «Сьӧлӧмдой»);

– Тарабукина Татьяна Алексеевна (А.Ельцова «Мӧдӧдтӧм письмӧяс»).

«Проза» (художественнӧй, публицистика да критика) номинацияын

1 места – Бузина Валентина Егоровна (Ю.Васютов «Ичмонь»);

2 места – Мамонтова Татьяна Захаровна (А.Афанасьев «Кӧнӧсь, ті, чаньясӧй?»);

3 места – Калинина Зинаида Петровна (И.Ногиев «Гӧститiсны»).

«Пьеса» (рольяс серти лыддьӧм) номинацияын

1 места:

– Игнатов Николай Васильевич, Зюзева Вера Павловна, Кипрушева Марина Александровна (А.Попов «Драглӧй морт»);

– Смолина Галина Алексеевна, Новоселова Любовь Николаевна (Н.Белых «Кузь да кӧдзыд тӧлын»);

2 места – Карманова Вера Васильевна, Шешуков Алексей Васильевич, Логинова Ирина Михайловна (руководитель – Логинова Ирина Михайловна) (А.Шебырев «Чусмöм рöмпöштан»);

3 места:

– Пастухова Надежда Александровна, Злокина Анастасия Михайловна, Филиппов Игорь Иванович (Г.Юшков «Вӧтлы, вӧтлы»);

– Юркина Анна Ивановна, Шустикова Инна Александровна (С.Пылаева «Ёма чом, пач лэбач да изки бергач» мойд).

Видза, «Войвыв кодзув»!

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

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