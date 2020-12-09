Миян республикаын мӧдӧдысь муніс «Видза, «Войвыв кодзув»!» конкурс-фестиваль. Таво сійӧс вӧлі сиӧма Коми Республикалӧн тшупӧда паслы – 100 вося юбилейлы.
Медым пырӧдчыны коми литература радейтысьяслы сиӧм тайӧ конкурсас, коліс лыддьыны «Войвыв кодзув» литературно-художественнӧй журналын йӧзӧдӧм гижӧд.
Таво конкурс вылас воис 102 шыӧдчӧм.
Кыдзи и кольӧм во, медся унаӧн окотит=сны петкӧдчыны «Кывбур» нимпасын – сизимдас квайт морт, «Проза» нимпасын (художественнӧй, публицистика да критика) – дас кыкӧн, «Пьеса» номинацияын (рольяс серти лыддьӧм) – дас нёльӧн.
Конкурс дырйиыс бара на ясыда тыдовтчис, мый Коми мунымлӧн медся ыджыд озырлуныс – енбиа да водзмӧстчысь йӧз, и мый миян войтырлы колӧ татшӧм фестивальыс.
Такӧд йитӧдын аслас мӧвпъясӧн юксис жюриӧн веськӧдлысь, Россияса да Коми Республикаса заслуженнӧй уджалысь, театральнӧй деятельяслӧн котырӧ пырысь Вера Семёновна Морозова. С=йӧ пасйис, мый жюрилы эз вӧв кокни бӧрйыны конкурсын вермысьяссӧ. Арлыд вылӧ видзӧдтӧг ставӧн сьӧлӧмсяньыс да зэв бура лыддисны «Войвыв ко-дзув» журналын йӧзӧдӧм кывбур-висьтъяс да мукӧд гижӧд.
А кодъяс лоисны тайӧ аслыспӧлӧс фестиваляс вермысьясӧн, позьӧ тӧдмавны тані.
Лыддьысьяс пӧвстын конкурс-фестиваль положение серти медбуръясӧн лоины:
«Кывбур» номинацияын:
«Кывбур (велӧдчысьяс)»
1 места:
– Туисова Дарина Александровна (А.Ванеев «Мыйта пелысьыс»);
– Шлопова Милена Леонидовна (Е.Мартынов «Мед войтырсӧ ӧтувтны водзӧ»);
2 места:
– Климовская Софья Андреевна (К.Карманова «Ме век на виччыся, мый локтан»);
– Третьяков Захар Дмитриевич (М.Уляшев «Сизим мылькса гажаинӧй»);
3 места:
– Рецлов Дарья Денисовна (А.Уляшев «Гитара»);
– Роноева Ксения Алексеевна (А.Мальцева «Медбур ёрт»).
«Кывбур (верстьӧ)»
1 места – Ваддоров Дмитрий Иванович (Г.Скарлыгин «Зэв лӧнь арся енэжыс талун»);
2 места – Бабинова Мария Андреевна (А.Уляшев «Кымӧръяс, кымӧръяс»);
3 места – Пашнина Александра Ивановна (В.Чисталев «Чукӧстчӧм»).
«Кывбур (наизусть)»
1 места – Чупрова Галина Николаевна (В.Лодыгин «О, чужанінӧй!»);
2 места – Мамонтова Анна Андреевна (А.Уляшев «Му вылын уна мен оз ков»);
3 места:
– Беляев Александр Николаевич (Н.Гумилев «Кыв», комиӧдіс О.Баженова);
– Шебырева Валентина Михайловна (А. Шебырев «Эг и тӧдлы»).
«Кывбур (выразительноя лыддьӧм)»
1 места – Хохлова Татьяна Евгеньевна (К.Карманова «Ме век на виччыся, мый локтан…»);
2 места:
– Колосова Татьяна Михайловна (А.Мишарина «Асъя кыа бӧрся»);
– Шелепанова Юлия Николаевна (М.Лебедев «Коми му»);
3 места:
– Дряблова Татьяна Ивановна (А. Мишарина «Сьӧлӧмдой»);
– Тарабукина Татьяна Алексеевна (А.Ельцова «Мӧдӧдтӧм письмӧяс»).
«Проза» (художественнӧй, публицистика да критика) номинацияын
1 места – Бузина Валентина Егоровна (Ю.Васютов «Ичмонь»);
2 места – Мамонтова Татьяна Захаровна (А.Афанасьев «Кӧнӧсь, ті, чаньясӧй?»);
3 места – Калинина Зинаида Петровна (И.Ногиев «Гӧститiсны»).
«Пьеса» (рольяс серти лыддьӧм) номинацияын
1 места:
– Игнатов Николай Васильевич, Зюзева Вера Павловна, Кипрушева Марина Александровна (А.Попов «Драглӧй морт»);
– Смолина Галина Алексеевна, Новоселова Любовь Николаевна (Н.Белых «Кузь да кӧдзыд тӧлын»);
2 места – Карманова Вера Васильевна, Шешуков Алексей Васильевич, Логинова Ирина Михайловна (руководитель – Логинова Ирина Михайловна) (А.Шебырев «Чусмöм рöмпöштан»);
3 места:
– Пастухова Надежда Александровна, Злокина Анастасия Михайловна, Филиппов Игорь Иванович (Г.Юшков «Вӧтлы, вӧтлы»);
– Юркина Анна Ивановна, Шустикова Инна Александровна (С.Пылаева «Ёма чом, пач лэбач да изки бергач» мойд).