Молодежь Республики Коми приглашают присоединиться к международному онлайн-квесту «Другая планета»

Это совместный проект фонда Citi и WWF России, который поддержало движение ЭКА, направленный на формирование у молодых людей экологического мышления, проектного мышления, навыков коммуникации и коллективной работы, креативность, инициативность, самоорганизацию и других навыков.

Квест погружает участников в «мир зелёных», включает в себя знания по важным экологическим темам, среди которых: снижение экоследа, сохранение биоразнообразия, устойчивое лесопользование, водосбережение, энергоэффективность, ответственное обращение с отходами, «зеленые» профессии будущего и другие. Также в него входят интерактивные задания, первый в России и странах СНГ онлайн курс «Управление для снижения риска бедствий», вебинары с успешными представителями различных «зеленых» профессий и дни единый действий.

Для участия в проекте необходимо собрать команду и зарегистрироваться на портале квеста. Участники должны будут выполнить около 50 заданий из 13 модулей по актуальным экологическим темам.

20 команд-победителей вместе с представителем учебного заведения будут приглашены летом в Москву на церемонию награждения, образовательную конференцию, включающую интерактивные тренинги и мини-стажировки (все расходы по участию команд организаторы берут на себя).

40 команд-лидеров квеста получат подарки: полезные и необычные «наборы экогероев». Все команды-участники получат дипломы об участии и благодарность в адрес руководства образовательного учреждения.

Квест продлится до 31 мая 2021 года. После его окончания жюри выберет 20 команд-лидеров, которых пригласят поучаствовать в международном слете победителей. Для них будут организованы образовательные тренинги, мастер-классы, а также мини-стажировка в организациях — партнерах квеста.

Подробнее о квесте и регистрация для участия — на сайте www.квестдругаяпланета.рф.