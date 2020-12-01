С целью содействия популяризации знаний по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышения интереса граждан и организаций к данной проблеме государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ совместно с Фондом поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» проводит Всероссийский диктант по энергосбережению в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Е-Диктант».

Мероприятия диктанта пройдут в онлайн-формате на сайте www.energydict.ru в период с 30 ноября по 19 декабря 2020 года. К участию в Диктанте приглашаются все желающие в возрасте от 12 лет. Победители, определяемые в каждом федеральном округе, будут награждены ценными подарками.