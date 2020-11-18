В России определят «Топ-1000 культурных туристических брендов»

Общественная интерактивная платформа Живоенаследие.рф приглашает к участию в конкурсе по отбору «Топ-1000 культурных туристических брендов России».

Общественный проект «Живое наследие» собирает воедино информацию об объектах, образах, традициях, великих именах, памятных датах и событиях, локализованных на российских территориях. Платформа живоенаследие.рф агрегирует информацию о ключевых культурных и туристических магнитах каждого региона, создавая удобный сервис для туристов, добровольцев и инвесторов.

Первые топ-500 культурных брендов были отобраны членами экспертного жюри проекта и описаны на портале. В настоящее время проект «Живое наследие» выходит на новый этап — составление списка топ-1000 культурных и туристических брендов, заявки на включение и описания которых будут созданы и направлены участниками конкурса на портал живоенаследие.рф.

Конкурс позволит выявить тысячи новых достопримечательностей страны, одновременно формируя новые маршруты для путешествий и социальной активности. Любой зарегистрированный пользователь сможет предложить и описать свою достопримечательность. Помимо составления топ-1000, в начале 2021 года будут вручены призы авторам лучших описаний, призы зрительских симпатий, специальные призы партнеров.

Участие в конкурсе — это эффективный способ продвижения локальных культурных брендов, привлечения к ним внимания туристов, общественности и инвесторов.

Как принять участие:

• Зарегистрируйтесь на портале Живоенаследие.рф.

• Узнайте, какие бренды вашего региона уже представлены в каталоге и на карте портала ЖивоеНаследие.рф.

• Ознакомьтесь с критериями отбора брендов и выберите бренды для описания, которые соответствуют этим критериям.

• Изучите рекомендации для авторов и требования к фотографиям. Подготовьте описание брендов и фотографии в соответствии с ними.

• Приступайте к созданию бренда на портале Живое наследие в соответствии с инструкцией по созданию и редактированию брендов.

• Дождитесь результатов экспертизы бренда и его появления на сайте Живоенаследие.рф.

Задать вопросы об участии можно по электронной почте top1000@livingheritage.ru

Конкурс проходит при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества, Агентства стратегических инициатив, Общенационального союза индустрии гостеприимства.