Гижӧдчыны позьӧ гортысь петавтӧг

Комиын газет-журналсӧ кык пӧв тшӧкыдджыка мӧдісны судзӧдны Россияса пошталӧн сайт пыр.
Гижӧдчан кад заводитчӧмсянь республикаын олысьяс судзӧдісны нин локтан вося воддза квайт тӧлысь кежлӧ 40 сюрс газет да журнал. На пиысь 14,5 сюрссӧ (7,1 сюрс федеральнӧй, 5.200 гӧгӧр – республикаса да 2,2 сюрс – районса петас) – октябрь 1-11 лунъясӧ, кор найӧ вӧліны 40 прӧчентӧн донтӧмджыкӧн.
–Газет-журналсӧ судзӧдӧны и рӧдвужыслы да тӧдсаясыслы козин пыдди. Тайӧс абу сьӧкыд вӧчны, ӧд подпискасӧ вӧчӧм бӧрын лыддянторсӧ ваясны республикаса весиг медся ылі пельӧсын олысьлы гортӧдзыс. А козинсӧ позьӧ бӧрйыны мортыслы кажитчанаӧс: эмӧсь град йӧрын ноксьысьлы, спорт да туризм радейтысьлы, вӧралысьлы да чери кыйысьлы, кроссворд-сканворд тӧдмалысьлы, челядьлы и том йӧзлы петасъяс, – висьталіс Комиын Россияса пошта управлениеысь подписка юкӧнӧн веськӧдлысь Татьяна Чугунова. – Газет-журнал лыддьыны радейтысьяс бур боксянь донъялӧны, мый гижӧдчыны ӧні позьӧ и онлайн – ӧтуввез пыр.
2021 вося январь-июнь тӧлысьяс кежлӧ газет-журнал судзӧдан кадсӧ урчитӧма декабрь помӧдз. Социальнӧй тӧдчанлуна петасъяс, а татшӧмыс кык сюрс витсё кымын, разӧдӧмысь донсӧ Россияса пошта чинтӧма 20-25 прӧчент вылӧ. Гижӧдчыны позьӧ и пошта разӧдысь дорын, и ӧтуввезса podpiska.pochta.ru лист бокын.