Интерактив, высокая четкость и объемный звук: что нового предлагает телезрителям эфирное ТВ

Пандемия вызвала рост спроса на телевидение и телевизоры. По итогам девяти месяцев 2020 года в России продано 5,1 млн телеприемников. Это на 17% больше, чем годом ранее. Спрос рождает предложение: эфирные телеканалы расширяют интерактивные возможности, в Москве проводится экспериментальная трансляция ТВ высокой четкости. Чтобы оценить новшества, нужна дециметровая антенна и подходящая приставка.

Интерактив обрёл голос

Драйвер роста телевидения в ближайшей перспективе – интерактив. В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на базе технологии гибридного широкополосного телевидения HbbTV. Технология объединяет функции линейного телевидения и интернета.

HbbTV-приложение – это адаптированный для телевизора сайт со справочным, мультимедийным и интерактивным контентом. Телезритель может вызвать его на экран с помощью пульта.

Технология используется в 37 странах. В России насчитывается 2,2 млн подключенных смарт телевизоров с активной функцией HbbTV. Совокупная потенциальная аудитория сервисов составляет почти 6 млн человек.

РТРС обеспечивает техническую возможность применения HbbTV для пяти телеканалов: «Первого канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. «Первый канал» использует HbbTV для интерактива во время шоу «Голос», «Кто хочет стать миллионером?», «Давай поженимся». Например, телезрители могут голосовать за любимого наставника шоу. В 2020 году телеканал сделал доступным в эфире прогноз погоды: чтобы узнать подробный прогноз для своего населенного пункта, достаточно нажать кнопку ОК на пульте. НТВ активировал викторины и голосования в передачах «Россия рулит!», «Еда живая и мертвая», «Чудо техники».

Для просмотра программ с интерактивом необходим телевизор с поддержкой HbbTV, а также Enthernet или Wi-Fi и дециметровая антенна.

Всё чётко

Следующий этап развития эфирного телевещания – перевод мультиплексов в формат высокой четкости (HD). Готовность к нему, согласно Указу Президента России от 11 августа 2014 года № 561, должна быть достигнута к 2021 году.

С марта РТРС транслирует в эфире цифровое телевидение в HD. Сигнал HD-мультиплекса с Останкинской телебашни доступен в Москве и ближайшем Подмосковье на 58 ТВК.

В сентябре НТВ провел в Москве HD-трансляцию Международного фестиваля оперы и балета с объемным многоканальным звуком в формате Dolby Digital 5.1. Сочетание HD и такого формата звука дает эффект максимального погружения в событие.

Для просмотра HD-мультиплекса нужен телевизор с поддержкой высокоэффективного кодека HEVC. Другой вариант – подключить к телевизору приставку с поддержкой HEVC и DVB-T2.

Пока это опытная трансляция, для массового перехода на HD-вещание нужно более широкое распространение среди телезрителей телевизоров с встроенным кодеком HEVC. Перевод телевидения в формат высокой четкости – вопрос среднесрочной перспективы. Но уже сейчас качество эфирной «цифры» в формате стандартной четкости практически не уступает HD-качеству.

Антенна имеет значение

Чтобы принять цифровое ТВ, нужен телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2 или с дополнительно подключенной приставкой DVB-T2 и дециметровая антенна.

Для приема 20 цифровых эфирных телеканалов лучше всего подходят два типа антенн: логопериодические и «волновой канал». Оба типа принимают дециметровые волны – 21-60 телевизионные каналы (ТВК). Логопериодическая антенна выручает, если мультиплексы передаются на сильно удаленных друг от друга частотах. Например, если первый мультиплекс транслируется на 24 ТВК, а второй – на 58 ТВК. В случае, если разница между ТВК не более чем на 10-15 единиц, оптимальный выбор – антенна «волновой канал». Узнать ТВК мультиплексов в своем регионе можно на сайте ртрс.рф.

Антенну нужно подбирать под особенности квартиры. Важно учесть этаж, плотность застройки, ландшафт и расстояние до телебашни.

Комнатные антенны подходят для приема вблизи телебашни, в радиусе 5 км, в прямой видимости.

Наружные антенны без усилителя сигнала (пассивные) – самый рабочий тип антенны. Они принимают «цифру» в радиусе 20 км. Их устанавливают на крыше, балконе, оконной раме или фасаде здания.

Наружные антенны с усилителем (активные) нужны на большом удалении от телебашни – на расстоянии до 80 км.