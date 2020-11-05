Владимир Уйба принял ряд кадровых решений

Глава Республики Коми подписал соответствующие распоряжения.

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 322-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» освободить Габушеву Галину Ивановну от должности заместителя Председателя Правительства Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 323-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» освободить Плехова Константина Анатольевича от исполнения обязанностей министра экономического развития и промышленности Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 324-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Бахтину Ирину Сергеевну на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 325-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Габушеву Галину Ивановну на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра национальной политики Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 326-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Ахмееву Эльмиру Ахтямовну исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Республики Коми.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Распоряжение Главы Республики Коми от 5 ноября 2020 г. № 327-р

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми» назначить Черницына Дмитрия Александровича на должность председателя Комитета Республики Коми по закупкам.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.