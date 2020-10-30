Владимир Уйба предложил регионам России сообща развивать внутренний туризм

Глава Республики Коми в режиме видеосвязи принял участие в заседании Правительственной комиссии по развитию туризма в Российской Федерации под председательством Заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

«Регионы нашей страны не должны конкурировать между собой за каждого туриста, а выстроить синергетическую систему взаимодействия друг с другом. Особенно регионы-соседи, чьи историко-культурные традиции и природные особенности представляют интерес для путешественника именно в своей целостности. На мой взгляд, это даст серьезный толчок развитию туризма как в Республике Коми, так и в России», — заявил Владимир Уйба.

Например, на территории Республики Коми расположено одно из семи чудес России – плато Маньпупунёр с семью каменными великанами-останцами. Это объект природного наследия мирового значения, его возраст более 200 миллионов лет. Республика Коми ставит перед собой цель – обеспечить доступность этого чуда для путешественников со всего мира.

Достичь этой цели можно, объединив ресурсы Республики Коми с ресурсами Пермского края, Свердловской области, Ханты-Мансийского округа. Эти регионы связывают Уральские горы, на территории которых уже действуют десятки туров. Объединив возможности уральских кластеров, можно в разы увеличить эффективность реализации рекреационных проектов, повысить коэффициент узнаваемости и популярности туризма на территории Уральских гор.