В Коми с 29 октября 2020 года будет приостановлено проведение профилактических медосмотров граждан, в том числе детей

Ограничение будет действовать по 31 декабря 2020 года. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности» в целях предупреждения возникновения и распространения случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В соответствии с внесёнными в Указ изменениями, с 29 октября 2020 года приостановлено проведение медицинскими организациями профилактических мероприятий в части диспансеризации, в том числе пребывающих в стационарных организациях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочерённых), принятых под опеку (попечительство) в приёмную или патронатную семью, и профилактических медицинских осмотров граждан, в том числе несовершеннолетних.