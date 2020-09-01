В Сыктывкаре в день знаний открылась новая школа на 1200 ученических мест

В торжественной церемонии принял участие Владимир Уйба. Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми пожелал учащимся успехов в новом учебном году.

«Сегодня это самая современная школа в республике. Спасибо всем, кто внёс вклад в её строительство. А вам, ребята, я хочу пожелать огромного желания постигать знания. Это очень непростой труд. Но важно понимать, что сегодня вы закладываете фундамент своей будущей жизни. И самое главное – в учёбе ничего нельзя откладывать на завтра. Нужно всё максимально делать сегодня. Поверьте, это правило, этот закон жизни вам потом пригодится много раз. Учителям хочу сказать: ваша самая главная миссия – это любить детей и через любовь нести знания. В добрый путь!», — напутствовал врио Главы Республики Коми Владимир Уйба.

На возведение школы из федерального и республиканского бюджетов было выделено более 860 миллионов рублей.

Все учебные классы оборудованы интерактивными досками, предусмотрены комнаты психологической разгрузки для педагогов и учеников. В здании школы создана безбарьерная среда – в дверных проёмах отсутствуют пороги, предусмотрены пандусы и лифты, расширены дверные проёмы классов и других помещений. На прилегающей к школе территории обустроены баскетбольная площадка и футбольное поле с искусственным покрытием и освещением.

Особое внимание уделено безопасности – на случай эвакуации в здании предусмотрено множество запасных выходов, установлена система экстренного оповещения, в коридорах на каждом этаже расположено несколько телефонов прямой связи с экстренными службами. В новом здании будут учиться воспитанники сыктывкарской Гимназии им А.С. Пушкина – это учащиеся с 5 по 11 класс.

Владимир Уйба подчеркнул, что строительство новых школ в республике будет продолжено. Это – один из приоритетов работы Правительства Республики Коми на ближайшие годы. Так, до конца 2020 года в регионе планируется ввести 2,5 тысячи новых ученических мест.