Владимир Уйба проинспектировал ход строительства участка дороги Кабанты Вис — Малая Пера в Сосногорском районе.

23 и 24 августа врио Главы Республики Коми работает в Ижемском районе. В ходе рабочей поездки В. Уйба проверил, как ведутся работы по реконструкции дорожного участка, который является частью автомобильной дороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар.

Работы на участке дороги протяженностью 22,9 км начались весной 2020 года. Средства выделены в рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и регионального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста». Срок завершения работ – 2021 год.

Объемы финансирования 2020 года – это более 440 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов — уже освоены. На объекте подрядная организация проводит работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды. Строительство ведет компания «Ханты-Мансийскдорстрой».

Владимир Уйба оценил качество проведения работ, но подчеркнул, что в первую очередь необходимо обеспечивать работой дорожников из республики.

«В республике есть предприятия, которые смогли бы выполнить эти работы. Важно в первую очередь их обеспечить объемами, чтобы деньги оставались в республике и работали на экономику, чтобы наши жители получали зарплату, а не приезжие специалисты», — подчеркнул Владимир Уйба.