Воссьӧ август тӧлысся номер Вячеслав Бабинлӧн кывбуръясӧн, ӧд тайӧ тӧлысяс, 21-ӧд лунӧ ми кутам пасйыны сылысь юбилей. Кывбур чукӧрсӧ нимтӧма «Нэмӧвӧйся кывкӧртӧдъяс». Сэтысь вӧзъям тіянлы нӧшта ӧти кывбур:

Аслам Ен

Енув пельӧсӧ сись ог пеш ме,

И ог пидзӧсчань кевмысьны усь.

Менам вичкоӧ туйӧй эжмис,

Кӧть и вӧлі зэв зыбуч да кузь.

Ӧні ачымӧс вида помся,

Нинӧм абуас эскылі мый.

Аслам ен меным отсавліс томсянь,

Чайта, сыкӧд ог морӧн лый.

Збыльысь, эскысь оз некор вечмась,

Ошкӧм ради оз чӧвт пернапас.

Гуся енмӧс лолысь ог лэдз ме,

Мед кӧть нимтӧм, но сійӧ — ас.

«Вот, медбӧрын, и помасис жӧ Евлоглӧн таво кежлӧ велӧдчӧм, нӧшта ӧти во лои йӧткалӧма, тойлалӧма бӧрӧ — арӧдзыс школакӧд янсӧдчисны. Быттьӧ велӧдчигад кадыс зэв ньӧжйӧ кыссьӧ, а со эз и казявлы, кыдз бара на быдмыштіс, тушаыс нюжаліс, вылі тшупӧда классъясӧ нин воськовтіс. Алгебра, геометрия, физика, химия велӧдӧ, на йылысь неважӧн на нинӧмсӧ эз тӧд, гырысь детинаяслӧн сёрниысь сӧмын нимъяссӧ кывлывліс, а ӧні мыйсюрӧ и ачыс гӧгӧрвоыштӧ нин, контрольнӧйяс вылад юр жуглана задачаяс решайтны кужӧ, оз кольччы мукӧдсьыс, ӧд аслас классын лыддьыссьӧ оз бӧръяяс лыдын, велӧдысьяс корсюрӧ ошкыштлӧны весиг, а тайӧ видӧм дорсьыд зонлы ёна кажитчӧ…»

А тайӧ нин эжвайывса мӧд авторлӧн, Иван Ногиевлӧн «Букыш гожӧм» повесьт заводитчӧм. Кыдзи коляс Евлоглӧн гожӧмыс, позяс дзоньнас лыддьыны журналысь.

Дыр кад «чӧв олӧм» бӧрын журналлӧн авторъяс лыдӧ бӧр воис Юрий Яковлев, Вашка-Ву бердын чужӧм морт:

«Кымынъя во нин кольӧма, а оз тай вун война кадся челядьды-рӧй. Лун и вой ноксисны мамъяс, медым быдтысьны да перйыны кынӧмпӧт. Коді тӧдӧ сійӧ нуждасӧ, бура гӧгӧрвоӧ. А ми быд лун вӧлі тапиктам Кудін грездсянь Важгортӧдз, школаӧ тэрмасям. Талун чужан позйӧй абу нин. Вашка пӧлӧн уна сикт-грезд муыскӧд ӧтрӧвняасисны. Сӧмын паметьӧй кадысь кадӧ и вӧзйылӧ казьтыштны вӧвлӧмторъяссӧ, сійӧ кадся серпасъясыс явӧ сувтлӧны син водзӧ…»

Та кындзи нӧшта лоӧны Нина Обрезковалӧн кывбуръясыс да сылӧн поэзия вылӧ том войтырлӧн видзӧдлас.

А сигӧртӧ номерсӧ «Зарни кудйысь» рубрика.Лыддьысьӧй, бурмӧдӧй ловнытӧ!