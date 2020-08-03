Вячеславу Бибикову, Николаю Герасимову и Михаилу Сырокваше присвоено высшее почётное звание Республики Коми «Почетный гражданин»

Указ Главы Республики Коми от 3 августа 2020 года №81 «О присвоении высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» в 2020 году»

За многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию и процветанию Республики Коми, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации, присвоить высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» в 2020 году:

Бибикову Вячеславу Сергеевичу – государственному деятелю Республики Коми;

Герасимову Николаю Николаевичу – геологу, государственному деятелю Республики Коми (посмертно);

Сырокваше Михаилу Ивановичу – участнику Великой Отечественной войны, ветерану-активисту, члену Президиума Сосногорской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.