В Коми с начала года 613 жительниц республики обратились за сертификатом на региональный семейный капитал при рождении первенца

Региональный семейный капитал (РСК) при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки семей, которая установлена в республике с этого года. Предоставление выплаты стало составной частью регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Размер РСК при рождении первенца – 150 тысяч рублей. Он предоставляется исключительно за счет бюджета республики абсолютно всем семьям, в которых с 1 января 2020 года родился первый ребенок.

Заявления на получение РСК подали уже 613 жительниц Коми. Из-за пандемии коронавируса по объективным причинам число заявлений не очень велико. Тем не менее, в последнее время количество обращений вновь начинает расти: постепенно снимаются некоторые ограничения, жизнь возвращается к привычному ритму, новоиспеченные мамы и папы активнее обращаются за этой выплатой. При этом важно отметить, что никаких временных рамок, связанных с обращением за сертификатом на капитал, нет.

Семьи могут использовать эту меру поддержки для решения многих насущных вопросов, в том числе — для улучшения жилищных условий. Это особенно актуально для молодых родителей, которым нужно оплачивать жилищный или ипотечный кредит — средства капитала на эти цели семья может направить сразу же после получения сертификата. На 1 июля такой возможностью воспользовались уже четыре семьи.

РСК на первенца также можно направить на образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья. Кроме того, семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации расходов, перечень которых установлен законодательством.

В период действия ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции жители республики, которые желают обратиться за предоставлением РСК на первенца, могут сделать это дистанционно, направив почтовым отправлением пакет необходимых документов в Центр соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания.

Также заявление на эту меру соцподдержки можно подать лично в Центр соцзащиты населения или МФЦ «Мои документы» по месту жительства или месту пребывания, но по предварительной записи.