Владимир Уйба подписал Указ о дополнительном смягчении ограничительных мер режима повышенной готовности

За исключением городских округов «Воркута» и «Усинск» на территории Республики Коми с 17 июня при обязательном соблюдении всех санитарных норм и предписаний Роспортребнадзора разрешена работа библиотек, летних веранд, действующих при стационарных предприятиях общественного питания, организация сельскохозяйственных ярмарок, оказание образовательных услуг при подготовке водителей транспортных средств. Соответствующие изменения внесены в Указ Главы Республики Коми о режиме повышенной готовности.

Снятие ограничений не распространяется на городские округа «Воркута» и «Усинск» в связи с сохранением неблагоприятной эпидемиологической обстановки на указанных территориях.

Указом введены также дополнительные противоэпидемические мероприятия для организации работы библиотек, летних веранд, сельскохозяйственных ярмарок и обучения водителей транспортных средств. Работа указанных организаций и предприятий возможна только при их обязательном соблюдении.

Остальные ограничительные мероприятия на территории республики продолжают действовать.

Продлён режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для имеющих хронические заболевания. Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук при нахождении в магазинах, аптеках и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

*Напомним, Роспотребнадзором определён комплекс мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19. Всего предполагается три этапа снятия ограничительных мероприятий.