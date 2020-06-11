«Сыктывкарса тулыс» лоӧ арнас

Опера да балет искусстволы сиӧм «Сыктывкарса тулыс» фестиваль пандемия вӧсна ковмис вуджӧдны локтан ар кежлӧ. Кыдзи юӧртісны театрын, нуӧдасны сійӧс сентябрын да октябрын.
—Медводз миянлы ковмис тайӧ юбилейнӧй фестивальсӧ мартсянь вештыны апрель вылӧ. Водзӧ йӧткыштім июнь кежлӧ. Но коронавирус вӧсна бара эз артмы нуӧднысӧ.
Ӧні нин вуджӧдім арӧдзыс. Мӧвпалам, мый сентябрь 22 лунӧ петкӧдлам «Золушка» балет, сентябрь 29-ӧдӧ — гала-концерт. октябрь 2 лунӧ — «Евгений Онегин» опера, а октябрь 3 лунӧ лоас концерт-аперитив, — висьталісны театрын.
Нӧшта пасйисны, мый фестивальлысь программасӧ ковмис чинтыны. Оз ло петкӧдлӧма «Севильский цирюльник» опера, оз волыны Москваса «Новая опера» театрысь артистъяс. Оз волы и Денис Мацуев.
Сідзжӧ театрын висьталісны, мый ньӧбӧм билетъяснас позяс волыны спектакльяс вылӧ арнас. Но коді оз кӧсйы виччысьны, вермас сдайтны сійӧс кассаӧ. Электроннӧй билетъяс позяс жӧ бергӧдны, сӧмын колӧ шыӧдчыны сідз шусяна техподдержкаӧ.
—Творческӧй сезон пӧдлассис, — кывкӧрталісны театрын.