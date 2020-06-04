Россияне назвали самые важные поправки к Конституции

Россияне считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы, а также экологии, науки, добровольчества и защиты персональных данных. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самой важной, по мнению опрошенных, стала поправка об обеспечении государством доступности и качества медицинского обслуживания. Ее сочли первоочередной 95%.

93% заявили о необходимости признания детей важнейшим приоритетом государственной политики и обязательств государства оказывать им поддержку.

Для 92% россиян является важной поправка об обязательной ежегодной индексации пенсий. Столько же заявили о важности оказания адресной социальной поддержки, индексации социальных пособий и выплат и об ответственности государства за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума. 77% назвали важной поправку о закреплении обеспечения правительством проведения единой социально ориентированной политики.

В области суверенитета страны 88% респондентов считают важным закрепить в Конституции положение о защите государственной целостности и нерушимости границ России. Поправку, закрепляющую статус России как государства, поддерживающего и укрепляющего международный мир и безопасность, поддерживают 84%.

Также 84% отметили важность запрета для чиновников иметь двойное гражданство и хранить ценные вещи и средства за пределами нашей страны (84%), 81% сочли важным запрет для судей открывать счета и иметь вклады за пределами России.

75% россиян полагают, что нужно признать приоритет Конституции РФ над международным правом.

Среди поправок, касающихся убеждений, лидирует защита исторической правды и недопущение фальсификации истории (их признали важными 89% опрошенных). Также 85% считает нужным закрепить статус русского языка как языка государствообразующего народа, 83% — признать российскую культуру уникальным наследием многонационального народа.

Также в топ важных мировоззренческих поправок попало предложение защитить институт брака как союз женщины и мужчины (81%).

78% опрошенных считает важным закрепить поправку о том, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории. Поправка об ответственности государства за защиту прав и интересов соотечественников, проживающих за рубежом, сохранение общероссийской культурной идентичности важна для 69% россиян.

29 мая Роспотребнадзор и Центральная избирательная комиссия (ЦИК) порекомендовали провести голосование по поправкам в Конституцию за несколько дней, чтобы избежать массового скопления людей на избирательных участках.

Внести изменения в Основной закон страны предложил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но в ходе обращения к россиянам 25 марта президент перенес эту дату из-за эпидемии коронавируса на более поздний срок.

В Кремле отметили, что новые сроки по голосованию о поправках в Конституцию будут определены по мере развития эпидемиологической ситуации.

Источник iz.ru