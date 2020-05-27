В рамках празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., российское военно-историческое общество совместно с Российским государственным архивом кинофотодокументов (РГАКФД), РОСФОТО, Московским Мультимедиа Арт Музеем, Российским фондом культуры, Российским историческим обществом и Музеем Победы реализует проект «Образы войны» на основе уникальных фотографий времен Великой Отечественной войны.

Проект приурочен к 75-летию Победы и призван донести до широкой аудитории свидетельства подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость нашей страны.

Это первое в России широкое и структурное собрание работ таких фронтовых фотокорреспондентов как Евгений Халдей, Борис Кудояров, Эммануил Евзерихин, Иван Шагин, Яков Халип и многих других.

На сегодняшний день в электронной базе проекта размещено более 2000 фотографий. На сайте можно отобрать файлы по различным критериям – с учетом времени, лиц, сражений, полководцев.

Для посетителей портала предусмотрена уникальная техническая возможность самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов. При этом необходимо соблюдать несколько условий: нужно понимать, что изображено, кто снимал и когда.

Вы можете самостоятельно разместить в электронной базе фотографии героев своей семьи из личных архивов. Сделать это можно по ссылке: https://образывойны.рф

Выложить снимок из своего архива может каждый, но при этом необходимо соблюсти несколько условий: нужно понимать, что изображено, кто снимал и когда.