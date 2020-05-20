Минтруд Коми напоминает жителям республики о праве получения субсидии на оплату ЖКУ

На 1 мая текущего года расходы бюджета Коми на предоставление субсидии на оплату ЖКУ составили свыше 200 миллионов рублей. По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, в настоящее время в регионе субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получают более 18,5 тысяч семей. Средний размер субсидии на семью составляет 2921 рубль в месяц.

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в совокупном доходе семьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В республике эта максимально допустимая доля расходов составляет 22% совокупного дохода семьи.

«При расчете субсидии учитываются доходы семьи за шесть календарных месяцев. Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, если гражданин обращается за предоставлением субсидии в мае 2020 года, то доходы предоставляются с мая по октябрь 2019 года. При этом принимаются во внимание доходы всех постоянно проживающих совместно членов семьи. Под доходами подразумевается не только заработная плата, но и пенсия, стипендия, а также пособие по безработице. Стоит отметить, что при расчете среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина не учитываются доходы, полученные от трудовой деятельности, членов семьи или одиноко проживающего гражданина, признанных на день подачи заявления о предоставлении субсидии безработными», – рассказали в Минтруде Коми.

В ведомстве также напомнили, что в связи с пандемией коронавируса продлено действие некоторых региональных и федеральных мер соцподдержки, в том числе – субсидии на оплату ЖКУ.

«Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется на полгода. Таким образом, если срок предоставления субсидии на оплату ЖКУ истекает в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то субсидия будет назначена в том же размере на следующие шесть месяцев в беззаявительном порядке. При последующем обращении сумму пересчитают исходя из представленных данных, и если выплаченная субсидия окажется больше положенного, то разницу возвращать не придется, а если меньше, то государство доплатит», – пояснили в региональном Минтруде.

Для граждан, которые обращаются за предоставлением субсидии впервые или после перерыва, одним из важных условий предоставления этой меры соцподдержки является отсутствие задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Если задолженность имеется, то её необходимо погасить или заключить соглашение с управляющей компанией или организацией, которая предоставляет ЖКУ, о погашении долгов по «коммуналке», в том числе в части уплаты взносов на капитальный ремонт.

«В связи с введением на территории республики режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса для граждан, которые уже являются получателями субсидии и у которых образовалась задолженность за два и более месяца, субсидия на оплату ЖКУ не приостанавливается и не прекращается. Тем не менее, после снятия ограничительных мер будет возвращен прежний порядок предоставления этого вида социальной поддержки», – уточнили в Минтруде Коми.

***Предоставление субсидии на оплату ЖКУ регулируется Жилищным кодексом Российской Федерации, а также Правилами предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением правительства РФ от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». По закону, право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют: пользователи жилого помещения в государственном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).