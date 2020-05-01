Коми Республикаын пыдди пуктана олысьяс! Чолӧмала тiянӧс Коми гижанног лунӧн!

Тайӧ праздникыс казьтыштӧ миянлы Ыджыд Перымса медводдза епископ, православие дорйысь да паськӧдысь вежа Перымса Степан йылысь. Россияса просвещениелӧн историяын сiйӧс тӧдӧны кыдзи гижысьӧс, вуджӧдчысьӧс, философӧс да серпасасьысьӧс, важ коми литература кывлы подув пуктысьӧс. Буретш сiйӧ 1372 воын лӧсьӧдiс коми анбур да комиӧдiс некымын еннога небӧг. Тайӧ тшӧтш отсалiс пыртны Кристослы эскӧмӧ Коми мусӧ.

Ӧнi ми ыдждӧдлам Перымса Степанлысь духовнӧй подвигсӧ. Зэв тӧдчана видзны коми гижанноглы сыӧн подулалӧм традицияяссӧ, ышӧдны быдмысь войтырӧс пыдди пуктыны республикалӧн историялысь да культуралысь уна нэмӧн чӧжсьӧм озырлунсӧ.

Ме пӧся аттьӧала найӧс, кодъяс видзӧны да водзӧ сӧвмӧдӧны пӧль-пӧчсянь миянлы кольӧм тӧдӧмлунсӧ.

Сиа республикаын став олысьлы уджын вермӧмъяс, крепыд дзоньвидзалун, тыр-бур да шуда олӧм!

Владимир Уйба, Коми Республикаса юралысьлысь удж вӧчысь.