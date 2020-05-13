Ов да дзирдав, «Звезда»!

Май 1 лунö Кöрткерöс районса «Звезда» газетлы тырис 80 во.

Ассянь да «Коми му» газетын зільысьяс нимсянь пöся да став сьöлöмсянь чолöмала редакцияын уджалысьясöс, ветеранъясöс, газетлы отсасьысьясöс да сійöс лыддьысьясöс тшупöда пасöн!

«Звезда» газеткöд менам йитчöма, позьö шуны, ставнас олöмöй. Öд буретш тані 1993 вося ноябрь 30 лунö сэкся главнöй редактор Надежда Николаевна Быковскаялöн веськöдлöм улын босьтчи журналист уджö, тані вöчи профессияын медводдза воськовъяс. Тані ыджыд опыта да сяма войтыр велöдісны менö мичаа гижны комиöн, вöдитчыны кывйöн, дасьтыны лыддяна гижöдъяс. «Звездасянь» медводдзаысь петалі командировкаö да вит воöн кытшовті чужан районöс ставнас. Тані жö тöдмаси йöзкöд, кодъяс йылысь колины медся шоныд казьтылöмъяс.

Абу нин ловъя шонъянöй Виталий Ильич Старцев, коді медводдза гижöдöс лыддьöм бöрын сöмын дженьыдика шуыштіс: «Тэысь артмас тöлк». Эновтіс таладор югыдсö Гелий Аристрахович Ветошкин, коді велöдіс юöр дасьтігöн стöчмöдны быд лыдпас. Мöдаръюгыдынöсь жö нин Нина Ивановна Кирушева, Владимир Петрович Потапов, коді чуйдіс паськыдджыка тöдмасьны экономикаöн да политикаöн.

Коді кытчö разалісны-муналісны 1990-öд воясö редакцияын уджалысьяс. Надежда Быковская талун Коми Республикаын мортлысь право дорйысь, Таня Деменко зільö Кöрткерöс районса администрацияын, Нина Коюшева – Коми Республикаса юралысьлöн районса общественнöй приёмнöйын, Саша Доронина – детсадйын, Лена Худяева – поштаын, Женя Казаковлöн асшöр ичöтик бизнес, Анжелика Елфимова öні «Чушканзі» журналын главнöй редактор, ме со «Коми муын». Эмма Дмитриевна Изъюрова да Валя Забоева пенсия вылынöсь…

А менам сьöлöмкудйö да вежöрö нэм помöдз йиджöма «пыдöстöм пельса»-газет тыртан уджыс, ыджыд гажъяс дырйи пызан сайын сёрни-басниыс да гылыд серамыс. Бартер кадö удждон совхозысь вайöм йöв-яйöн вештöмыс, редакциялöн жыръясö поздысьöм йирмöга кöдзыдыс. Майбыр, эм мый казьтывны!

Мед «Звездалöн» нэмыс лоö кузьсьыс-кузь!

Мед содас газетö гижысьыс

да лыддьысьысьыс!

Йöзлы колана уна гижöд

да аслыспöлöс геройясöс

«звездасалы»!

Выль вермöмъяс да шуд ставлы! Ов да дзирдав, «Звезда»!

Пыдди пуктöмöн да радейтöмöн,

Елена Плетцер,

1993-1999 воясö «Звезда» газет редакцияын уджалысь.