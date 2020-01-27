«Олӧмас медся тӧдчанаыс»

Коми Республикаын, кыдзи и Россия пасьталаын, петкӧдласны январь 27 лунӧ вӧрӧг кытшысь Ленинград мездӧмсянь 76 во тырӧмкӧд йитӧдын «Самое главное в жизни» документальнӧй фильм да котыртласны сэтысь медшӧр героиняяскӧд – фашистъяслӧн кытшӧ веськалӧм Ленинградын олысьяскӧд – веб-трансляция.

«Мост поколений» фондлӧн тайӧ акцияыслӧн могыс – сетны позянлун том йӧзлы, тшӧтш и мукӧд регионын олысьяслы, ӧнія выль технологияяс отсӧгӧн онлайн-режимын аддзысьлыны вир кисьтана война кадӧ Ленинград дорйысьяскӧд.

Веб-трансляцияыс заводитчас январь 27 лунӧ 14 час 45 минутын. «Самое главное в жизни» документальнӧй фильмысь героиняяс, вӧрӧг кытшӧ веськалӧм Ленинградын став сьӧкыдлунсӧ, кынмалӧмсӧ и тшыглунсӧ пыкысь Серафима Ивановна Королёва да Кира Ивановна Любомирова аддзысьласны кино видзӧдысьяскӧд сеанс помасьӧм бӧрас.

Коми Республикаын «Самое главное в жизни» кинофильм позяс видзӧдны:

–Сыктыв районса Визин сиктын «Мир» кинотеатрын январь 27 лунӧ 14 чассянь;

–Интаын культура да техника дворечын январь 27 лунӧ 14 чассянь;

–Луздор районса Абъячойын кино керкаын январь 27 лунӧ 14 чассянь, кӧні сэсся котыртласны веб-трансляция;

–Вуктыл карын клубно-спортивнӧй комплексын январь 27 лунӧ 15 чассянь;

–Сыктывдін районса Выльгортын культура керкаын январь 27 лунӧ 18 чассянь;

–Сыктывкарын Коми Республикаса Национальнӧй галереяын январь 28 лунӧ 14 чассянь;

–Воркутаын «Йӧлӧг а» шӧринын январь 28 лунӧ (кадсӧ лоӧ стӧчмӧдӧма);

–Княжпогост районса Зӧвсьӧртын «Современник» кинотеатрын январь 29 лунӧ 15 чассянь;

–Изьва сиктын культура керкаын (лунсӧ да кадсӧ лоӧ стӧчмӧдӧма).

Кино видзӧдӧмысь дон оз босьтны!

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«Самое главное в жизни» документальнӧй кинокартинаыс – «Настоящее – прошедшее» циклысь. Снимайтӧма 2019 воын. Режиссёрыс Игорь Холодков, сценарийыс Наталия Спиридоновалӧн.

Найӧ пыдісянь туясьӧмаӧсь архивъясын да аддзӧмаӧсь документъяс, кодъяс отсалӧны бергӧдчывны кольӧм кадас, войналӧн медводдза лунъясас да гӧгӧрвоны, мыйла Ленинград веськаліс фашистъяслӧн кытшӧ, а сідзжӧ кодъяс асьнысӧ жалиттӧг мый вынсьыс вӧчисны ставсӧ, медым карыс кутчысис да эз сетчы вӧрӧглы.