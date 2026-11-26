Быд во ноябрь 20 лунӧ казьтывлам Айму вӧсна ыджыд тышӧ пырӧдчӧм кӧра-даддя бата- льонъяс.
И таво Усинск районын Усвавомса библиотекаын чукӧртчылӧм дырйи вӧлі нимӧдӧма налысь подвигсӧ.
Фронт вылын кӧра-даддяӧс уна ног шулӧмаӧсь: сюра батальон, лымъя танкъяс, войвыв кытшсайса кавалерия.
Карелияса фронтлы найӧ вӧлӧмаӧсь торйӧн нин тӧдчанаӧсь да коланаӧсь.
Кӧръяс мунлӧмаӧсь сэт, кӧні техника вӧйласьӧма да сибдалӧма джуджыд лым толаӧ.
Кӧра-даддяяс петкӧдлӧмаӧсь тыш-косьысь ранитчӧмаясӧс, ваялӧмаӧсь боеприпас да мукӧд колана груз.
Тайӧ лунӧ Усвавомын олысьяслы разӧдісны «Снежные танки» буклет, кӧні дженьыдика вайӧдӧма Коми АССР-ын кӧръяс да каюръяс мобилизуйтӧм йылысь 1941 во ноябрь 20 лунся государственнӧй оборона комитетлысь гуся постановление, а сідзжӧ висьтавсьӧ, кыдзи Айму вӧсна вир кисьтана тыш-косьын кӧра-даддяяс дорӧмаӧсь Ыджыд Вермӧм.
<> Гижӧдсӧ дасьтіс Екатерина Микушева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.