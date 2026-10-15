Том и пӧчӧ пуӧ кӧчан

Кольӧм субӧтаӧ, октябрь 10 лунӧ, Кӧрткерӧс районса Вомын сиктын кызь ӧтиӧдысь нуӧдісны яръюгыд да йӧзӧн радейтана гаж – «Чомӧр».
Кыдзи и пыр, сыӧн сигӧртісны урожай босьтан кадколаст – тадзи петкӧдлісны видз-му бердын зільысьясӧс пыдди пуктӧм, а сідзжӧ аттьӧалісны мусӧ лышкыдлунысь.
Тайӧ гажсӧ комияс нэмсӧ пасйӧны Вежа Ен мам Пӧкрӧв лун гӧгӧр. Буретш октябрын кӧзяйкаяс босьтчылісны заптысьны кузь тӧвбыд кежлӧ, а пызан вылын ыджыднас лоліс капуста.
Тайӧ традицияыс и ӧнӧдз кутчысьӧ: «Чомӧр» дырйи кӧчансӧ солалӧны, шоммӧдӧны да пуӧны важ ног.
Таво гаж вылас чукӧртчылісны эз сӧмын Кӧрткерӧс, но и Кулӧмдін районсаяс да юркарсаяс.
Сиктсаяс гӧсьтъяскӧд юксисны выльторъясӧн, чӧсмасисны национальнӧй сёян-юанӧн, а сідзжӧ окотапырысь гажӧдчисны-ворсісны.
Праздник пансигас регионса культура да архив удж кузя министр Мария Бурмистрова сетіс Нина Станиславовна Макаровалы «Коми Республикаса культураын почёта уджалысь» пас. Зулӧбса клубӧн веськӧдлысь Нина Станиславовнаӧс бура тӧдӧны республика пасьталаын. И тайӧ наградаыс – культура сӧвмӧдӧмын да традиция видзӧмын уна вося водзмӧстчӧмсьыс.
«Чомӧр» дырйи быдӧн аддзис аслыс лӧсялана нок. «Пӧкрӧв ярмангаысь» позис ньӧбны мастеръяслысь быдсикас вӧчӧмтор, сувенир. Сёйыштны радейтысьлы – видлыны коми нога яя вӧлӧга, чӧскыд пӧжас. Гӧсьтъясӧс чӧсмӧдлісны туруна чайӧн да пувваӧн.
Торйӧн нин уна йӧза вӧлі капуста пуан да солалан мастер-класс нуӧданінын. Ыджыд опыта кӧзяйкаяс юксисны та кузя асланыс гусяторъясӧн, а мукӧдыс сюркнялісны пель саяныс тӧдмалӧмторсӧ, ӧд тайӧ ковмылас и быдлунъя олӧмас.
Орччӧн вӧлі котыртӧма «Капустные забавушки» интерактив-ворсан площадка: зонпосни да томулов ордйысисны, ворсісны, котралісны эстафета.
Син нимкодьӧдіс и «Технопарад-2026» видз-му техника конкурс. Верстьӧ да челядь сюся видзӧдалісны кӧрт чибӧяссӧ, а таысь кындзи тӧдмалісны, кыдзи войдӧр дӧзьӧритісны-вӧдитісны му-видз.
Дерт, пудъялісны и козинъяс, а уналӧн сьӧлӧмыс бурмис вӧла телегаӧн ветлӧмысь.
Гажсӧ сигӧртісны «Ми тані олам» концерт программаӧн. Сцена вылын петкӧдчисны Кӧрткерӧс районысь да Сыктывкарысь котыръяс. Сьыланкыв-йӧктӧмыс, шылада инструментӧн ворсӧмыс ыззьӧдіс чукӧртчӧмаясӧс, ышӧдіс и водзӧ видзны коми культура-традиция.
«Чомӧр-2026» гажыс артмис шоныд, лышкыд, семьякост кодь. Мед и водзӧ на сійӧ нимкодьӧдас миянӧс уна во.
<> Алина Латышева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.