Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

previous arrow
next arrow
Slider

Том и пӧчӧ пуӧ кӧчан

йöзöдöма

Кольӧм субӧтаӧ, октябрь 10 лунӧ, Кӧрткерӧс районса Вомын сиктын кызь ӧтиӧдысь нуӧдісны яръюгыд да йӧзӧн радейтана гаж – «Чомӧр».

Кыдзи и пыр, сыӧн сигӧртісны урожай босьтан кадколаст – тадзи петкӧдлісны видз-му бердын зільысьясӧс пыдди пуктӧм, а сідзжӧ аттьӧалісны мусӧ лышкыдлунысь.

Тайӧ гажсӧ комияс нэмсӧ пасйӧны Вежа Ен мам Пӧкрӧв лун гӧгӧр. Буретш октябрын кӧзяйкаяс босьтчылісны заптысьны кузь тӧвбыд кежлӧ, а пызан вылын ыджыднас лоліс капуста.

Тайӧ традицияыс и ӧнӧдз кутчысьӧ: «Чомӧр» дырйи кӧчансӧ солалӧны, шоммӧдӧны да пуӧны важ ног.

Таво гаж вылас чукӧртчылісны эз сӧмын Кӧрткерӧс, но и Кулӧмдін районсаяс да юркарсаяс.

Сиктсаяс гӧсьтъяскӧд юксисны выльторъясӧн, чӧсмасисны национальнӧй сёян-юанӧн, а сідзжӧ окотапырысь гажӧдчисны-ворсісны.

Праздник пансигас регионса культура да архив удж кузя министр Мария Бурмистрова сетіс Нина Станиславовна Макаровалы «Коми Республикаса культураын почёта уджалысь» пас. Зулӧбса клубӧн веськӧдлысь Нина Станиславовнаӧс бура тӧдӧны республика пасьталаын. И тайӧ наградаыс – культура сӧвмӧдӧмын да традиция видзӧмын уна вося водзмӧстчӧмсьыс.

«Чомӧр» дырйи быдӧн аддзис аслыс лӧсялана нок. «Пӧкрӧв ярмангаысь» позис ньӧбны мастеръяслысь быдсикас вӧчӧмтор, сувенир. Сёйыштны радейтысьлы – видлыны коми нога яя вӧлӧга, чӧскыд пӧжас. Гӧсьтъясӧс чӧсмӧдлісны туруна чайӧн да пувваӧн.

Торйӧн нин уна йӧза вӧлі капуста пуан да солалан мастер-класс нуӧданінын. Ыджыд опыта кӧзяйкаяс юксисны та кузя асланыс гусяторъясӧн, а мукӧдыс сюркнялісны пель саяныс тӧдмалӧмторсӧ, ӧд тайӧ ковмылас и быдлунъя олӧмас.

Орччӧн вӧлі котыртӧма «Капустные забавушки» интерактив-ворсан площадка: зонпосни да томулов ордйысисны, ворсісны, котралісны эстафета.

Син нимкодьӧдіс и «Технопарад-2026» видз-му техника конкурс. Верстьӧ да челядь сюся видзӧдалісны кӧрт чибӧяссӧ, а таысь кындзи тӧдмалісны, кыдзи войдӧр дӧзьӧритісны-вӧдитісны му-видз.

Дерт, пудъялісны и козинъяс, а уналӧн сьӧлӧмыс бурмис вӧла телегаӧн ветлӧмысь.

Гажсӧ сигӧртісны «Ми тані олам» концерт программаӧн. Сцена вылын петкӧдчисны Кӧрткерӧс районысь да Сыктывкарысь котыръяс. Сьыланкыв-йӧктӧмыс, шылада инструментӧн ворсӧмыс ыззьӧдіс чукӧртчӧмаясӧс, ышӧдіс и водзӧ видзны коми культура-традиция.

«Чомӧр-2026» гажыс артмис шоныд, лышкыд, семьякост кодь. Мед и водзӧ на сійӧ нимкодьӧдас миянӧс уна во.

<> Алина Латышева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

Том и пӧчӧ пуӧ кӧчан

«Коми му» газетысь, кодӧс позьӧ судзӧдны пошта пыр, позьӧ ньӧбны «Ордым» лавкаын. Медым лыддьыны электроннӧй версия, личкӧй татчӧ. Эмӧсь кӧ юалӧмъяс, гижӧй komi-kerka@ya.ru.

Пролистать наверх