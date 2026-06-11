Комиын видзӧны да ловзьӧдӧны йӧзкостса традицияяс. Татшӧм яръюгыд уджтасъяс лыдын — «Вося кӧлысь». Коймӧд во нин Россия лунӧ том гозъяяс йитӧны олӧмнысӧ оз сӧмын загсын гижсьӧмӧн, но и нэмӧвӧйся коми обычай серти. И тайӧ абу стилизуйтӧм. Тайӧ сьылӧм-йӧктӧм да обряд пыр быдлунъя олӧмӧ пыртан ловъя культура.
Июнь 12 лунӧ Сыктывкарса Степан изэрдын ворсасны республикаса медшӧр кӧлысь. Та пӧрйӧ ассьыныс олӧмсӧ йитасны Эдуард да Евгения. Эдуард Емдін районысь, зільӧ вӧр промышленносьтса предприятиеын. Евгения вужнас Вӧлӧгда обласьтысь, но сьӧлӧм-ловнас важӧн нин Комиын. Сійӧ республикаса мастер котырӧ пырысь, «Вося мастер» выставкаса лауреат. Вышивайтчӧ, пу серлӧдлӧ-мичмӧдӧ, пыдісянь пырӧдчӧ йӧзкостса культураӧ. Том йӧз тӧдмасьӧмаӧсь ӧтуввезйын, а ӧні кӧсйӧны «коми-вӧлӧгдаса» шудсӧ гӧрддзавны-томнавны пӧль-пӧль традиция серти.
Уджтасыс збыльмӧдсьӧ Россияса президент Владимир Путинлӧн индӧд серти вынсьӧдӧм «Семья» национальнӧй проект весьтӧ. Кольӧм воясӧ «Вося кӧлысьсӧ» ворсісны нин Удора да Кӧрткерӧс районъясса том гозъяяс. Комиын Сикт воӧ да Россияын войтырӧс ӧтувтан воӧ тайӧ лоӧ традиция видзӧм-ловзьӧдӧмын нӧшта ӧти пас. Нимкодь, мый ылі сикт-грездын олысьяс, том гозъяяс пыдди пуктӧны ассьыныс рӧдвужсӧ. Мед Эдуардлӧн да Евгениялӧн, а сідзжӧ таво семья мукӧд лӧсьӧдысьыслӧн олӧмныс лоӧ шуда.
<> Алина Латышева. Снимокъясыс ӧтуввезйысь.